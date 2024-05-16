Toyz劉偉健入獄前終認愛篠崎泫「今年才交往」正面回應結婚傳聞

Toyz（劉偉健）因涉嫌販售大麻菸彈，被判處4年2個月有期徒刑，16日將在台灣入監服刑，今傳出他除了擔心女友篠崎泫外，更怕自己在台灣投資生意被吞掉，所以本是香港籍的他急著想要結婚，才能成為台灣女婿，好順利保住千萬台幣資產，他昨晚是入獄前最後一次直播，他先預告自己情緒可能隨時崩潰。



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事業部分，他表示大家不必太擔心，社群則是交給另一半來經營，會更新他在獄中的狀況及事業進度，媽媽和貓咪也都交給另一半照顧，至於和篠崎泫，他說的確認識了5、6年，他隔空告白自己確實喜歡篠崎泫，但不敢告白，畢竟還有案子在身上，今年才終於正式交往，而中間的轉折，他表示一時三刻解釋不完，但兩人的故事確實很精彩，克服萬難才終於在一起，他也沒多少錢，篠崎泫如果真的要找有錢的，大可不必找他，他認為女方很勇敢，即使知道他有案在身也奮不顧身，未來能不能結婚則是後話，他自認現在的狀態不能結婚，也不存在結婚與否的問題，他只心疼女方很辛苦，換個立場，他也無法做到像女友這樣，希望大家能對女方多點理解。

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