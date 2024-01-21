Toyz遭暴打｜44歲超哥被封為全台最有錢YouTuber　曾開箱黑卡爆紅

YouTuber超哥20日因被直播主Toyz劉偉健嫌棄其日式餐廳的醋飯不好吃，進而爆發口角，最後因毆打對方被警方帶回。有網友好奇超哥的背景，引起熱議，其實他過去從事長期照護產業長達20年，身家豐厚，斥資1.4億元（新台幣，下同）購入桃園一塊500坪的土地，被封為全台最有錢的YTR。



超哥2021年才開始踏入YouTube圈，影片內容主打奢華路線，曾秀出自己收藏的近10台名貴跑車，如林寶堅尼大牛、麥拿侖ARTURA，還曾組織超過千萬跑車的跑山活動，2021年4月更因一支開箱「夢幻黑卡」（美國運通百夫長卡）的影片爆紅，平常也會與粉絲分享他和家人的生活日常，塑造出愛家又成功的企業家形象。

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除了大手筆買車、出外地玩樂，超哥還曾砸下600萬元買下一個門牌號碼，10個號碼的電話號碼中就有9號碼是「0」，起標價是188萬元，連電信公司員工都傻眼：「我沒看過這麼豪的。」超哥也進一步說明自己的價值觀，「黃金門號可以跟著你一輩子，甚至傳給你的後代家人。黃金門號就像股票基金一樣，也可以視作一種投資理財的方式。君不見十年前的黃金門號，現在個個都是天價。」

31歲的Toyz劉偉健20日到超哥的日式餐廳用餐，飯前在FB發了限時動態「來吃偶像的海鮮」並附上直播連結，飯後評論該店「魚好吃，醋飯不好吃」，並在店外與44歲的超哥直播起口角，當場遭超哥暴打頭部爆血，送醫後縫了至少10針。超哥則被警方以現行犯逮捕帶回大安分局。

由於Toyz送醫前未提告，警方原本將依社會秩序維護法裁罰超哥，但Toyz委託律師指出，超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程當中有要致他於死的意圖，因此Toyz出院後前往警局，對超哥及同夥一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴，警員立即以準現行犯身分逮捕超哥。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】