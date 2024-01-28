Toyz遭暴打｜直播首談同行小粉絲現況　網友重看影片點出該謝謝她

Toyz（劉偉健）26日晚間開直播說明遭網紅超哥（黃伯超）打到頭破血流事件，邊說明邊重看當時用餐影片，網友跟著一起看片點出片中一細節，覺得Toyz應該好好謝謝一個人，就是事發當時在店內當店員的實況主典薇。



網友表示，從影片中可聽到和Toyz一起到店內用餐的小粉絲的哭聲，而典薇護著孩子，還有出聲阻止，表示「有小孩」。

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典薇本身為遊戲直播平台實況主，事發當時在超哥餐廳當員工，目睹全程，暴力事件發生後她開直播還原當時狀況，表示試著勸架但拉不動，趕緊去護著小粉絲。她還表示「打人就是不對、錯就是錯」，已提離職。

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網友憂心孩子被嚇到會因此留下陰影，而Toyz也在直播一開始向網友透露孩子狀況還OK，沒有受到太大影響，表示因為他在事件後不久很快就跟孩子有互動，「所以她可能覺得我沒事」。

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