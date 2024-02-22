港產電競冠軍Toyz劉偉健疑向一性感女神求婚　回應：想保護對方…

Toyz（劉偉健）日前曾發文表示超過一百萬個讚，就要向女友「未婚7」求婚，21日有眼利網民發現，這個「未婚7」疑似是台日混血女星篠崎泫，對此台媒《中天新聞網》求證Toyz，他表示「我們是很好的朋友。」否認交往。



提到「未婚7」真實身份，有眼利網民點出台日混血女星篠崎泫與他的枕頭照相似，加上女方綽號也是「小7」，因此猜測「未婚7」就是篠崎泫。對此，Toyz否認表示，「不是圈內人。」至於女友真實身份等資訊，他則低調表示不願多談，「我形象又不好，等等給她太多壓力。」低調表示想保護對方。

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日前曾鬆口發文集滿百萬讚就向「未婚7」求婚的Toyz，被問到有無付諸行動，他說，「又沒有到一百萬個讚，沒有啦。」記者追問是否考慮延長期限到3月14日情人節前，滿百萬讚就求婚，他則靦腆表示「沒有。」

事實上，長相斯文的Toyz感情世界一直備受關注，他的緋聞女友包含網美奈奈、香港模特兒樂宜、實況主湘湘，都是高顏值、身材火辣的女神。日前，他也在路上被目擊與台俄混血人妻網紅榕榕子牽手，但他事後否認，表示兩人只是合作拍片強調，「片出來的時候，你們臉不要太腫！」

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