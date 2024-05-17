《還珠格格》容嬤嬤演員88歲李明啟罕露面　成蘇有朋演唱會座上客

大陸88歲演員李明啟1998年演出《還珠格格》中「容嬤嬤」，心狠手辣的模樣深植人心，特別是扎針名場面、怒視表情等還被製作成哏圖。而小虎隊成員蘇有朋近日在北京舉辦演唱會，88歲的「容嬤嬤」李明啟更意外現身力挺。



蘇有朋去年底舉辦名為「在多重宇宙遇見你」巡演，從深圳開始，一路轉移上海及北京等10多個城市開唱，本月11日在北京開唱，現場眾星雲集，包括88歲的「容嬤嬤」李明啟、扮演「周芷若」的高圓圓、王大陸、信等多位藝人都到場參加。

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首次舉辦大型巡演，蘇有朋舉凡歌單設計、舞台及視覺內容呈現全都親力親為，包括每個「多重宇宙」橋段環節也都是他細心籌劃，他表示：「從小虎隊到戲劇演員時期甚至『披荊斬棘的哥哥』或擔任電影導演，都是集體創作才有的成績，也成就了我人生每一個階段的亮點，這些造成的影響力無與倫比，也是我想以『多重宇宙』為主題向這些情懷致敬的另一個重大意義！」

【同場加映】《還珠格格》晴格格換上古裝重演當年 網民大讚與23年前一模一樣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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