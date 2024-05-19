《慶餘年》以外10部歷年現象級爆款陸劇《延禧攻略》僅排第五？

陸劇推薦必看！陸劇排行榜前十名在此。現象級陸劇、爆款陸劇幾乎每年都會有1-2部，什麼是現象級陸劇？所謂現象級陸劇的名稱其實是來自英文裡的Phenomenal，原本意思是卓越的，直翻就變成了「現象級」，現象級陸劇意思是收視飆高、討論話題不斷、影響深遠的劇，劇迷們稱之為「現象級爆款陸劇」。



去年除了年初的《去有風的地方》、《狂飆》開出高熱度之外，暑假前後又有《偷偷藏不住》、《長相思》、《蓮花樓》接續，你心中的陸劇王是哪一部呢？下列盤點10部近10年的現象級陸劇推薦。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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陸劇推薦1.《蒼蘭訣》

2022年《蒼蘭訣》改編自九鷺非香小說《魔尊》，由虞書欣、王鶴棣領銜主演，劇情圍繞在天界低階仙女小蘭花，講述她某天意外復活三界第一強者東方青蒼，還與他結下了同心咒，從此同喜同悲、同死同傷，東方青蒼為了解開封印只好默默守護著她。劇迷評論這部劇有點像是將「霸道總裁」套路換成仙俠版，劇情不拖泥帶水、整體帶有土甜的感覺，去年暑期可是有不少人看完都患上了「訣症」！

陸劇推薦2.《贅婿》

其實不少劇迷都覺得2021年沒有什麼爆款陸劇，不過卻有一部《贅婿》被網友評價為黑馬逆襲劇，在官宣的時候因為選角和劇情而不被看好，沒想到開播後卻好評如潮。這部劇是由郭麒麟、宋軼領銜主演，根據作家憤怒的香蕉同名小說改編，劇情圍繞在江皓辰意外穿越到武朝的故事，與當朝妻子蘇檀兒一起闖蕩商場，最終成為江寧首富。

陸劇推薦3.《三十而已》

2020年《三十而已》由江疏影、童瑤、毛曉彤等人主演，該劇圍繞在三名30多歲的女子身上，講述她們如何面對家庭、事業和婚姻的難題，劇中有不少金句、劇情設定都讓人心有戚戚焉，不只傳出將翻拍成韓劇版，也有人認為這部劇的部分劇情堪稱陸版《夫妻的世界》。

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陸劇推薦4.《陳情令》

說到2019年的現象級爆款陸劇，那絕對非《陳情令》莫屬，該劇由肖戰、王一博等人領銜主演，是根據墨香銅臭小說《魔道祖師》改編而成，劇情圍繞在雲夢江氏家主故人之子魏無羨，因為遭到岐山溫氏的迫害而修習詭道，雖然成為一代魔道祖師，卻不被世人所認可。劇迷表示這部劇不只劇情反轉好看、帥哥多，還神還原原著IP耽美人設，能夠獲得微博年度熱劇的封號實至名歸。

陸劇推薦5.《延禧攻略》

2018年《延禧攻略》由吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱、譚卓等人主演，劇情講述平凡女子魏瓔珞為了替姐姐報仇而進入宮中，一路從宮女晉升至皇貴妃。這部劇之所以這麼膾炙人口，是因為劇情節奏很快，劇中魏瓔珞的人設有別於以往的白蓮花女主形象，反而是腹黑、有仇必報的反差性格，不計得失只為剷平宮鬥敵人，屢戰屢勝的劇情也大快人心。

陸劇推薦6.《三生三世十里桃花》

2017年《三生三世十里桃花》改編自唐七公子於晉江文學城連載的同名小說，由楊冪、趙又廷領銜主演，劇情圍繞在青丘狐帝白止帝君的么女白淺，為了封印擎蒼而失去法力、記憶和容貌，落入人間的她與夜華相識相愛，後因誤會而變成相愛相殺，兩人也展開了三生三世的虐戀緣分。該劇可以說是仙俠劇、轉世虐戀題材的陸劇始祖之一，劇中不只一人分飾多角，愛你千萬年的劇情設定在當時也很新穎。

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陸劇推薦7.《微微一笑很傾城》

2016年《微微一笑很傾城》改編自顧漫同名小說，由楊洋、鄭爽、毛曉彤、白宇等人主演，劇情圍繞在美女優等生貝微微和校園風雲人物肖奈，兩人在遊戲世界中相識，最後在真實世界裡戀愛，因為劇情結合少見的遊戲和創業題材，加上男女主角的高顏值，在當年可謂是最火紅的甜寵愛情陸劇。

陸劇推薦8.《花千骨》

2015年度劇王《花千骨》改編自fresh果果的仙俠小說《仙俠奇緣之花千骨》，由霍建華、趙麗穎領銜主演，劇情圍繞在長留山掌門白子畫與百年難得一見的天煞孤星花千骨，師徒兩人亦師亦友，也在相處過程中逐漸產生愛慕執念。《花千骨》可以說是比《三生三世十里桃花》還要早的仙俠虐戀劇，當年不只打破多項收視記錄，趙麗穎更憑藉這部戲晉升一線流量女星。

陸劇推薦9.《武媚娘傳奇》

2014年《武媚娘傳奇》由范冰冰、張豐毅、李治廷、張鈞甯等人主演，是一部唐朝古裝劇，劇情圍繞在武氏小女如意進入後宮之後，憑藉自己的聰明才智，挺過各種宮廷陰謀與皇儲鬥爭的腥風血雨，最終成為我們所熟知的一代女皇武則天。

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陸劇推薦10.《陸貞傳奇》

2013年《陸貞傳奇》由趙麗穎、陳曉、喬任梁、楊蓉領銜主演，故事背景設定在北齊宮廷，講述女官陸貞如何從一介平凡的小宮女爬上高位，並與武成帝高湛相戀的故事。

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