《慶餘年》張若昀只排第七！盤點2024年微博十大陸劇演員排行榜

近期微博公布陸劇演員的熱榜，許多在去年與今年表現良好的演員都榜上有名～有待播劇高達4部的林一、《很想很想你》的周也與檀健次、可愛度爆表的趙露思等等，第一名竟然是這個人也太意外啦！趕快一起看看吧～



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2024陸劇演員微博熱榜TOP10：林一

林一以校園劇《致我們暖暖的小時光》出道並打開知名度，近年來也交出《良辰美景好時光》、《一周的朋友》、《脫軌》等優秀作品，去年也在侯明昊演唱會大方合作共舞韓國雙人舞神曲《Trouble Maker》，展現超強舞蹈實力！近期也有與沈月的新劇《失笑》、與虞書欣合作的《噓，國王在冬眠》、與李蘭迪主演《如果還有時間》、與周也合作《別對我動心》超多待播劇讓人相當期待！

2024陸劇演員微博熱榜TOP9：張晚意

以《長相思》瑲玹一角爆紅的張晚意，也讓大家看到他的高超演技！事實上他過去曾出演《我的真朋友》、《喬家的兒女》等劇都表現得相當好，這次終於紅起來也讓粉絲相當感動， 2024也有《雲豹行動》、《錦繡安寧》、《柳舟記》三部作品即將播出，好期待呀！

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2024陸劇演員微博熱榜TOP8：辛芷蕾

憑藉《如懿傳》中的嘉貴妃金玉妍打開知名度，2023年也在《繁花》中展現性感冷豔的李李，至真園老闆的角色發揮的淋漓盡致！家境貧寒的她，不只要支付弟弟妹妹的學費、還要照顧躺在醫院的爸爸，一度讓她走投無路，幸好被甄子丹挖角後成為演員，現在的我們也才能看到這位閃閃發光的大明星！

2024陸劇演員微博熱榜TOP7：張若昀

近年來交出許多優秀作品的張若昀，今年也即將交出許多網友期待的古裝懸疑探案題材作品《大唐狄公案》，實在太令人期待啦！而他的私生活也備受矚目，自2019年與陸劇女星唐藝昕結婚後，兩人的婚姻生活也成為焦點，在生活中遇到挫折也不離不棄的好感情也讓人相當羨慕。

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2024陸劇演員微博熱榜TOP6：周也

2023年必看的現偶劇，就是周也和檀健次合作的《很想很想你》～身為95後小花的一員，演技卻散發著成熟穩重的風範，也讓大家對於周也未來的發展相當期待，近期也即將與丞磊、張淼怡、李明德等人主演古裝愛情劇《錦月如歌》，眾多95後演員的卡司陣容也獲得許多討論，網友紛紛敲碗趕快播出吧！

2024陸劇演員微博熱榜TOP5：王安宇

2022年與金晨主演甜寵劇《熾道》人氣一路飆升，去年和趙露思合作的仙俠劇《神隱》未播先火、討論度極高，播出後與趙露思都有CP感的互動也備受矚目～他主演由同名小說改編、科幻題材的待播劇《球狀閃電》，在2022年拍攝完畢後也將於愛奇藝播出，期待王安宇在劇中的優秀表現！

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2024陸劇演員微博熱榜TOP4：劉詩詩

與吳奇隆結婚邁入第九年的劉詩詩，除了婚姻生活幸福美滿，今年也交出優秀的古裝劇作品《一念關山》，劇中她飾演又美又聰明的第一女殺手，讓觀眾朋友們紛紛讚嘆她的演技！去年年底也與張雲龍拍攝動漫改編陸劇《狐妖小紅娘竹業篇》，廣受粉絲期待兩人的合作與劇情的呈現！

2024陸劇演員微博熱榜TOP3：趙露思

去年趙露思憑藉甜寵劇《偷偷藏不住》高度還原原著小說中「桑稚」一角火爆全網，年底與王安宇合作《神隱》，劇中可愛的表現也讓討論度直線飆升！近期趙露思也在新劇《珠簾玉幕》的拍攝當中，搭檔劉宇寧也讓《長歌行》的劇迷朋友相當期待，看來這部新劇也不容小覷！

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2024微博陸劇演員熱榜TOP2：檀健次

檀健次憑藉《長相思》中相柳一角展露頭角，不只演技上驚豔眾人，外型也與古風造型相當契合～2010年曾以歌手出道的他，也在去年推出個人專輯，無論演員還是歌手的身分都超適合他，而他的好聲音也在現偶劇《很想很想你》中讓大家讚嘆不已，也期待他在新劇中的好表現啦！

2024微博陸劇演員熱榜TOP1：劉宇寧

曾在摩登兄弟中擔任主唱的劉宇寧，除了去年在《一念關山》與前輩劉詩詩搭檔有好表現外，今年也與《長歌行》舊搭檔趙露思合作《珠簾玉幕》，也讓粉絲們相當期待！待播劇中也有與宋祖兒主演的小說改編劇《折腰》，劇照中兩人化學反應超強，拜託趕快播出吧！

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