高橋一生飯豐萬理江結婚　因《岸邊露伴一動也不動》撻著修成正果

日本男神高橋一生去（2023）年為宣傳電影《岸邊露伴在羅浮》赴台，他在本系列作中與26歲女星飯豐萬理江合作，不過合作多年來也傳出兩人正在交往中，今（16）天雙方正式宣布已經入籍結婚！



高橋一生、飯豐萬理江今天一起宣布結婚，兩人相戀的契機就是演出日劇《岸邊露伴一動也不動》系列，甚至還說在片場能感受到彼此的緣分越來越深，兩人交往約1年多，在周遭親友的祝福之下，終於迎來登記結婚的日子，也跟粉絲報告這件私事。

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高橋一生強調自己被女方的正能量所拯救，也被對方的個性吸引，不僅有智慧，更有調皮可愛的個性。婚後高橋一生仍會持續以演員身分活動，不過他也希望能在自己的人生上有更充實的生活。由於雙方傳了多年緋聞，拍攝《岸邊露伴在羅浮》時，不少粉絲戲稱高橋一生、飯豐萬理江簡直就是去巴黎「公費蜜月」。

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