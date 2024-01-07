郭碧婷不運動3個月勁減12KG　3餐只食6分飽　無糖乳酪美肌醫口痕

結完婚生完小孩的女星郭碧婷，前陣子和老公向佐一起宣傳兩人合拍的新戲《門前寶地100 Yards》。



有標準模特兒身材的郭碧婷，就算生過小孩依舊保持著纖細的體態，完全不像2個孩子的媽！沒有運動習慣的她，只靠著飲食就在三個月內成功瘦下12kg～～

郭碧婷維持身材4大秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 三餐只吃六分飽，絕不節食

原本食量就不大的郭碧婷，每餐只會吃到六到七分飽，除了可以控制攝取的熱量，還可以避免暴飲暴食，培養好的飲食習慣才可以降低復胖的機會。絕對要按時吃三餐，不能因為要減肥就節食，如果人沒有攝取足夠的熱量，一旦基礎代謝率下降，想要減肥就只會越來越難喔！

2. 飲食以蔬果類為主，選擇消水腫食物

郭碧婷外出用餐時經常點沙律來吃，因為綠色蔬菜的營養很豐富，還能有效控制血糖水平！郭碧婷也喜歡吃水果，她建議大家在吃水果之前要先了解它們的特性，例如西瓜的熱量低還能幫助利尿、西柚含有豐富的膳食纖維，可以促進消化，是減肥的好幫手之一！

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3. 下午4點後禁止吃高熱量食物

郭碧婷在下午4點後絕對不會吃高熱量的食物，包括甜食、零食、油炸物，甚至是她最喜歡的水果，因為有些水果的糖分和熱量很高，盡量在白天吃才不會增加變胖的機會～為了防止隔天早上水腫，郭碧婷在晚上也不會吃涼性的蔬菜，像是絲瓜、冬瓜和芹菜等，可以多吃白蘿蔔和番茄等能夠增加新成代謝的食物來維持身材～

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4. 每天喝乳酪促進腸胃消化

乳酪含有豐富的益生菌可以幫助消化、加強腸胃道的功能，還能改善新陳代謝，讓皮膚變得越來越水潤～郭碧婷習慣每天都喝乳酪，特別是在睡前或肚子餓的時候，可以滿足當下的飢餓感，郭碧婷建議選擇無糖的乳酪，才不會攝取太多熱量。

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