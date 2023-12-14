棒棒堂阿本患腦瘤非死即殘「沒藥醫」突出櫃提男友 網民：好幸福
撰文：聯合新聞網
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從「模范棒棒堂」出道的阿本（翁瑞迪），之前上節目時透露自己有腦動脈瘤，醫生還告知他「接下來就是非死即殘」，日前他赴醫院回診，除了笑稱自己沒藥醫，還很自然的放閃，網友紛紛獻上祝福。
阿本13日發文透露，男友陪他去醫院覆診，看完診批價後，男友詢問是否需要拿藥，他很自然的回應：「不用吃藥啊，我這個沒藥醫！」接著兩人對看一下，覺得很好笑，阿本也談到人生碰到這樣沒藥醫的課題，覺得健康放鬆開心生活就好。
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而網友對於貼文中提到男友兩字亮點，紛紛敲碗「男友正面照」，也直呼「好閃好閃啊....好幸福好幸福啊...」、「文章的內容，並沒有感傷的感覺，反倒是滿滿的幸福與正能量」、「男友應該很開心你公開你們關係了吧」。
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