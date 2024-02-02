42歲范冰冰直播突關濾鏡「臉上焦黑又曬傷」網民勁擔心：臉怎麼了
撰文：聯合新聞網
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范冰冰陷入陰陽合同逃稅風波後，聲勢一落千丈，近年她全面復出，出席不少國際影展，人氣再度回溫，不過她的外型始終被認為保養得宜，但近期范冰冰開直播與粉絲分享特效妝容，竟讓粉絲嚇了一大跳，還以為真的受傷。
范冰冰最近開直播與粉絲閒聊，並秀出自己剛下戲後尚未卸妝的容貌，外型看起來畫上了特殊妝容，而影片全程沒有套上濾鏡，臉上焦黑又曬傷的模樣，但由於妝容實在太逼真，讓不少人都嚇到直呼：「這看起來太真實了吧」、「臉怎麼了」、「好敬業」。
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范冰冰雖遭大陸封殺，但近年改往國際發展，挑戰荷李活電影之後，在新片《綠夜》（Green Night）挑戰女同志床戲，扮演被家暴的大陸移民，與偶然相遇的李周映陷入情網，最近網路傳出不少重要床戲片段，只有兩人熱吻、愛撫胸部，更有伸手「服務」的畫面，雖然評價不俗，但票房可惜沒有想像中亮眼。
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