許傑輝8年前篤「小范冰冰」胸部4下畫面被翻出　撩裙底掂腰樣樣齊

藝人許傑輝連續被多位女星指控性騷擾，15日宣布退出演藝圈反省謝罪，事件仍持續延燒。他曾在節目男扮女裝，飾演「舍監」上演叮嚀女生穿著的橋段，直接用手戳了女星米恩奇（張瀅瀅，人稱「小范冰冰」）的胸部、腰部，接著一度將手伸進女方裙底，畫面被翻出後，也在網絡上掀起正反兩面說法熱議。



在2015年9月播出的《校花來了》中，許傑輝戴著假髮男扮女裝，扮演女生宿舍的舍監，與女星米恩奇上演一段短劇，劇中他看見女生穿著立刻上前碎念：「妳看看妳！穿衣服永遠都是東露一塊、西露一塊！這個地方就很容易著涼，裙子穿那麼短，人家就知道我們穿什麼顏色的內褲！」

8年前許傑輝戳女星胸部畫面全曝光！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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過程中，許傑輝先是用手指戳了米恩奇胸部4下，接著戳向女方腰部，最後將手伸進裙底、作勢要捏腿，畫面細節被不少網友翻出熱議，不少人驚呼「是真的戳耶，原來以前尺度這麼大」、「也太明目張膽了」、「好扯」、「字幕真諷刺」、「明擺著吃豆腐」、「明明隔空就好，硬要摸」、「可以這樣嗎」，也有人推測可能是節目效果、提問「這不是set好的嗎」、「這不是劇本嗎」、「公開演出，又是劇本…拿這個講太過頭了吧」，形成兩派說法熱議。

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米恩奇外型甜美，曾是《大學生了沒》固定班底，當年參與《校花來了》錄製時，她也上傳了一張拍攝現場的側拍合照，一旁的許傑輝同樣伸手作勢要戳胸部，引來部分網友驚呼猜測是否有碰到，她曾回應：「哈哈、這張只是比的很靠近沒有碰到啦」、「輝導在裡面演我們的舍媽啦～只有比而已，這張照片沒有碰到」。

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