TVB昔日童星長大後變小美人 赴台疑遇攝理教「傳教」靠一招甩身
撰文：聯合新聞網
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冼迪琦（小迪）在社群分享近日的可怕經歷，她在西門站遇到兩位韓國女孩搭訕，原本她沒想太多，但越聽越覺得不對勁，意識到對方可能是韓國攝理教在傳教，趕緊找理由脫身，也提醒落單的女孩要提高警覺。
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小迪描述，當時兩名韓國女孩主動向她搭訕，表明想要練習中文，熱心的她一口答應，沒想到對方翻開一本黃色本子開始介紹「父親上帝」、「母親上帝」，她曾上過基督教學校，發現對方說的和她認知的並不一樣，甚至還說「聖誕節是撒旦的誕生日」，她覺得對方並非真心想要練習中文，且近來傳出韓國攝理教在台灣現蹤，更讓她提高警戒，她趕緊以趕車為由離開現場，離開當下還害怕會被打暈帶走，提醒女生獨自行動時千萬別掉以輕心。
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