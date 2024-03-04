內地最紅童星患腦瘤　小美人剃光頭近照曝光　堅強模樣惹網民心疼

22歲大陸「最紅童星」高君雨10多年前曾以點讀機廣告走紅，有「點讀機女孩」封號，去年才獲得傳媒大學研究所錄取通知，事業、學業表現亮眼，但近日卻在她消失在社群平台7個月後，突然宣布自己得了罕見腦瘤，並發出剃頭將動開顱手術的近照，而她的家人也在3日透過微博曝光她的最新狀況，引來各界關心。



事實上，高君雨在去年就曾透露身體不太舒服，還暴瘦7.5公斤，過去經常在社群平台分享生活點滴的她，為此還呼籲大家：「一定要愛護好自己的身體，千萬不要熬夜，因為你今天的所作所為，總有一天會在自己的身體上報復回來的」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1日她進行開顱手術，手術前她曝光剃頭的影片，並直呼：「勇敢的小雨不怕困難，大家等我凱旋」，堅強的模樣令人心疼。據了解，整起手術進行12小時，術後高君雨的家人也表示，手術進行順利，目前因手術關係，正在加護病房觀察，家人也在微博發文表示：「小雨進手術室前，非常堅強地為自己加油，相信她一定會好起來的，謝謝大家對她的關心和鼓勵。腦瘤是良性，術後還需要在ICU觀察幾天，請大家不必擔心。」

高君雨家人報平安，引來網友紛紛留言給予祝福，「要快點好起來喔」、「謝天謝地是良性的，快快好起來」，盼高君雨一切平安順利，也期待她早日康復。

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