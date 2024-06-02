昔日小鮮肉舊年出櫃後飽受批評「拒絕扮鍾意女仔」以4字反擊網民

自《模範棒棒堂》出道的藝人阿本（翁瑞迪），去年底無預警公開出櫃，此後，他對於自己的性向便不再躲躲藏藏，並經常曬出與現任男友的合照放閃。但他近日卻透露，自從出櫃後，經常遭人指指點點，讓他決定不再忍，霸氣回應「老娘就娘」向酸民開戰。



阿本日前發文透露，在瀏覽同志網站時，偶然發現自己成為大家茶餘飯後的話題，有少數同志批評他出櫃後變得很娘，甚至用「最不討好的C妹（意即女性化）那群」來形容他。

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對此，阿本便不解，「難道我在異性戀世界要假裝喜歡女生，在同性戀的世界還要裝Man？」但面對閒言閒語，他也決定不再理會，更不想再去討好誰，「放過自己，自在開心就好，各性戀通用，共勉之！」並在文末以「老娘就娘」霸氣表露自己的性向。

事實上，阿本先前就曾透露，對於自己那個年代的同志朋友來說，要能在大家面前勇敢地說出「我男友」並不容易，他也希望大家不論支持與否，都該對同志朋友有多一點的了解。至於未來是否結婚，阿本也表示現階段沒想太多，「老娘想要結婚的時候就會結，現在的生活也很棒，而且我有自己的選擇權。」

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