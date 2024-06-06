7大女生髮型趨勢　韓韶禧雲朵燙髮量濃密　包包面剪公主切秒變V臉

2024髮型推薦看這裡！從短髮、中長髮、中短髮、長髮到捲髮造型一次收齊，而且通通都是韓星同款髮型，讓各種臉型的大家都能走在流行最前線，輕鬆找到命定髮型。



2024短髮髮型&好整理短髮推薦

雲朵燙可說是2024的髮型關鍵字！透過較大且整齊畫一的捲度，來營造蓬鬆髮量的視覺效果，也因此被譽為是「稀疏髮」救星，搭配長度落在胸口前的中長髮，看起來更是浪漫又充滿女人味，真的是回頭率極高的一款髮型。

2024中長髮型7大推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 雲朵燙

雲朵燙可說是2024的髮型關鍵字！透過較大且整齊畫一的捲度，來營造蓬鬆髮量的視覺效果，也因此被譽為是「稀疏髮」救星，搭配長度落在胸口前的中長髮，看起來更是浪漫又充滿女人味，真的是回頭率極高的一款髮型。

2. 公主切

自從秀智、Hanni等韓國女神們開始換上「公主切」後，這款髮型幾乎快洗版Instagram~主打落在顴骨兩側的瀏海，可以很好地修飾嘴邊肉肉，達到小臉一圈的視覺效果，搭配俐落的直髮更能帶出率性線條感，特別適合喜歡流中長髮的酷女孩。

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3. 輕羽切

最近點開日妞社群，幾乎都會被這款髮型洗版！「輕羽切」有別於「公主切」的層次塊狀感，改以在髮尾修出羽毛層次替代，讓整個髮型顯得更輕盈柔軟，而且內彎的髮尾還能很好地修飾脖身線條，讓臉型瞬間變得精緻小巧，落在鎖骨下方的長度適中，也不會看起來過於厚重。

4. 瑪莉鎖骨燙

想知道最新的髮型流行趨勢，觀察韓國偶像造型就是一個很好的方法！像是人氣女團Aespa成員Winter就曾經以這款「瑪莉鎖骨燙」締造一張張神仙美照，讓鎖骨燙一夕之間成為髮廊詢問率最高的髮型之一。這款髮型的重點在於保留頭頂後方的蓬鬆層次，搭配髮尾外翹以及瀏海，來營造出青春洋溢的少女氣息，不只超級減齡還能視覺豐盈髮量，非常值得收藏起來當髮型範本！

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5. 花朵燙

說到中長髮絕對不能少了「花朵燙」！這款髮型堪稱是開啟中長髮流行的始祖，像是女神太妍、惠莉都曾選用過這款造型。主打落在鎖骨附近的長度，結合充滿螺旋感的燙髮，看起來就像是一朵綻放的花兒，因此有了這個詩情畫意的別稱，捲髮與縮骨髮的結合，在甜美與率性之間取得完美平衡，是一款可鹽可甜的髮型，推薦給喜歡變換風格的各位。

6. S字鎖骨髮

呼叫圓臉女孩！這款鎖骨中長髮堪稱是圓臉人救星，透過結構燙的方式營造S字外翹捲度，再搭配瀏海更能修飾太陽穴凹陷、高顴骨、肉肉臉，讓臉型看起來更小巧，而且外翹的髮尾也相對好整理，大力推薦給懶人！

7. 層次狼尾剪

喜歡帥氣風格的酷妹則可以參考看看IU同款的狼尾剪，透過上厚下薄的層次感堆疊出隨性慵懶的氛圍，還能讓髮絲自帶空氣感，一甩中長髮的厚重感，春夏選用這款髮型最適合不過了。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】