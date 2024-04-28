減肥｜韓星韓韶禧減肥秘訣1啖吃3分鐘！醫揭慢嚼3大好處唔只瘦身

日前知名韓星韓韶禧分享了她的瘦身秘訣，透露每口食物咀嚼達3到5分鐘，每口咀嚼約50次！有人瘋傳使用細嚼慢嚥的飲食方法可達到瘦身效果，究竟這是真的有效還是只是都市傳說呢？



粉絲對比韓韶禧日前的照片，力證沒有健康問題。（MKSPORTS）

血糖水平可影響食慾

台灣營養師黃品瑄表示進食時緩慢且反覆地咀嚼可以顯著增加飽腹感，自然減少攝取食物的量。進食速度慢能延長用餐時間，讓大腦有足夠時間接收飽足訊號。此外，緩慢進食可使血糖在進食過量前就升高，減少因過度飢餓而短時間內暴食的情況。這種簡單的習慣改變不僅有助於控制體重，還可以預防過度進食帶來的健康問題。

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科學研究揭示咀嚼與飽腹激素的關聯

台灣中國醫藥大學附設醫院住院醫師江孟霖表示，咀嚼行為與「飽腹激素」直接相關。增加咀嚼次數會刺激身體釋放更多助於飽足的激素，如胰島素和膽囊收縮素。這些激素向大腦傳達「飽足感」和停止進食的訊號，有助控制飢餓感和食慾，進而降低整體熱量攝取。日常生活中，均衡飲食，多攝取蔬果、適量補充蛋白質和膳食纖維亦能促進飽腹激素的釋放。而細嚼慢嚥可提高食物的消化和吸收效率，減少消化不良和多餘脂肪積聚，有助保持健康體重。

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如何將細嚼慢嚥融入日常生活

台灣營養師黃品瑄指出，雖然多次咀嚼有助於控制體重，但不需過度咀嚼，每口咀嚼約20次即可。此外，在用餐時避免分心（如看電視或使用手機），有助於專注於食物的咀嚼和享受口感。這種做法不僅有助於減重，還能改善消化健康和生活品質。透過持之以恆的實踐，這種健康的飲食習慣將帶來長遠的益處。同時提醒大家，單靠這種方法無法達到減重目標，仍需搭配均衡飲食和適量運動才能有效控制體重。儘管這種飲食方式對減重有幫助，但不能單獨作為減重的絕對解決方案。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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