2024上半年YouTube搜尋量最高演員出爐 《淚之女王》雙金CP上榜
撰文：聯合新聞網
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2024年熱播劇一部接一部，連帶讓男女主角人氣更上一層樓。隨著6月的到來，韓網列出「2024上半年YouTube搜索量最高男女演員TOP 10」。
其中包括《淚之女王》雙金CP、《背著善宰跑》率善CP、「三角戀」事主柳俊烈、韓韶禧、惠利等人全上榜，現在一起來看看排行榜吧！
2024上半年YouTube搜索量最高男演員TOP 10：
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首先男演員部分皆在上半年有搶眼表現，前三名為《淚之女王》金秀賢、《背著善宰跑》邊佑錫以及與金南珠在《美好世界》大談姊弟戀的車銀優。任時完、馬東石、崔岷植等實力派演員也表現不俗，而近年最受姊姊觀眾喜愛的李宰旭、李到晛與李俊昊也都榜上有名。其中因三角戀備受關注的柳俊烈則拿下第四名。
2024上半年YouTube搜索量最高男演員TOP 10：
TOP 1 金秀賢
TOP 2 邊佑錫
TOP 3 車銀優
TOP 4 柳俊烈
TOP 5 任時完
TOP 6 馬東石
TOP 7 李宰旭
TOP 8 崔岷植
TOP 9 李到晛
TOP 10 李俊昊
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女演員方面，第一名為《淚之女王》金智媛，與劇中老公金秀賢雙雙奪得冠軍，可見大眾對他們特別喜愛。「三角戀」兩位女主角韓韶禧與惠利分別拿下第二及第四名，《背著善宰跑》金惠奫與劇中另一半同樣入榜，獲得第五名。另外，同樣有出演《淚之女王》的李主儐則獲得第七名。
2024上半年YouTube搜索量最高女演員TOP 10：
TOP 1 金智媛
TOP 2 韓韶禧
TOP 3 裴秀智
TOP 4 李惠利
TOP 5 金惠奫
TOP 6 林潤娥
TOP 7 李主儐
TOP 8 宋智孝
TOP 9 金世正
TOP 10 高允貞
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