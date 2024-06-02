2024上半年YouTube搜尋量最高演員出爐　《淚之女王》雙金CP上榜

2024年熱播劇一部接一部，連帶讓男女主角人氣更上一層樓。隨著6月的到來，韓網列出「2024上半年YouTube搜索量最高男女演員TOP 10」。



其中包括《淚之女王》雙金CP、《背著善宰跑》率善CP、「三角戀」事主柳俊烈、韓韶禧、惠利等人全上榜，現在一起來看看排行榜吧！

2024上半年YouTube搜索量最高男演員TOP 10：

+ 5

首先男演員部分皆在上半年有搶眼表現，前三名為《淚之女王》金秀賢、《背著善宰跑》邊佑錫以及與金南珠在《美好世界》大談姊弟戀的車銀優。任時完、馬東石、崔岷植等實力派演員也表現不俗，而近年最受姊姊觀眾喜愛的李宰旭、李到晛與李俊昊也都榜上有名。其中因三角戀備受關注的柳俊烈則拿下第四名。

2024上半年YouTube搜索量最高男演員TOP 10：

TOP 1 金秀賢

TOP 2 邊佑錫

TOP 3 車銀優

TOP 4 柳俊烈

TOP 5 任時完

TOP 6 馬東石

TOP 7 李宰旭

TOP 8 崔岷植

TOP 9 李到晛

TOP 10 李俊昊



【相關圖輯】淚之女王12個彩蛋 複製孫藝珍玄彬婚禮 致敬N套經典韓劇數唔完（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

女演員方面，第一名為《淚之女王》金智媛，與劇中老公金秀賢雙雙奪得冠軍，可見大眾對他們特別喜愛。「三角戀」兩位女主角韓韶禧與惠利分別拿下第二及第四名，《背著善宰跑》金惠奫與劇中另一半同樣入榜，獲得第五名。另外，同樣有出演《淚之女王》的李主儐則獲得第七名。

2024上半年YouTube搜索量最高女演員TOP 10：

TOP 1 金智媛

TOP 2 韓韶禧

TOP 3 裴秀智

TOP 4 李惠利

TOP 5 金惠奫

TOP 6 林潤娥

TOP 7 李主儐

TOP 8 宋智孝

TOP 9 金世正

TOP 10 高允貞



延伸閱讀：

孫安佐露面了！與狄鶯和解嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐打臉狄鶯「都是假的」 護舊愛阿乃「沒洗她內褲」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】