淚之女王｜tvN公開「43秒從未曝光片段」金智媛主動向金秀賢索吻

南韓人氣劇集《淚之女王》已在4月播出完結篇，為回饋大批劇迷支持，劇組在週末放出連續兩集特輯，除了有演員的訪問，還有未公開版的花絮與戲劇內容，其中一個長達43秒的高甜吻戲，令粉絲當場瘋掉，尖叫直呼「為何沒放在正片」，再度掀起一陣暴動。



《淚之女王》週末釋出2天特輯，劇組5日晚間在官網釋出送給粉絲最後的禮物，內容為幾個出現在正片裡的吻戲片段「加長版」，其中以雙金CP金秀賢與金智媛在德國取景的唯美畫面最有討論度，兩位主角在德國度過一段甜蜜新婚期，牽著手散步在河畔旁，走到哪親到哪。

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某些片段雖有在正片裡出現過，但也包含了未公開的部分，其中，金智媛把金秀賢壓在牆邊害羞索吻，兩人緊牽著手邊甩，幸福氛圍感染著所有人，仍讓粉絲看到狂尖叫。

隨著《淚之女王》播畢，兩位主角金智媛、金秀賢事業攀新巔峰，迎來個人時間的他們，日前分別宣佈將舉辦見面會，此為金智媛出道以來首次在韓的粉絲專場活動，另外，金秀賢也即將展開亞巡見面會，預計先前往日本，令全球粉絲期待不已。

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