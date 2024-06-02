湯唯孔劉驚喜合體IG曬自拍照！死亡角度加鏡片反光無阻男神高顏值
撰文：聯合新聞網
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女星湯唯2006年因主演《色，戒》被廣為人知，2014年與曾合作《晚秋》的韓國導演金泰勇結婚，並頻繁來回中、韓兩地，不時透過社群分享日常生活。日前（31）日湯唯在IG分享與韓國男星孔劉的自拍照，迅速引起網友及粉絲間熱議，直呼男神女神終於同框了！
湯唯日前在IG分享一張與孔劉的自拍照，照片由孔劉掌鏡，並以他經常使用的「死亡角度」拍攝，湯唯用一隻手遮住一邊眼睛，孔劉則戴著漁夫帽與眼鏡俏皮看向鏡頭，在奇怪的角度與燈光下，孔劉一邊的鏡片反光，讓粉絲笑稱很有人性美。
合照曝光後有粉絲激動問是舊照嗎？釣出湯唯親自回應是「今天」拍的，更吸引不少粉絲朝聖留言：「我要暈倒了，我最愛的中國女演員和我最愛的韓國男演員同框了」、「終於發合照了，你們兩個我都很喜歡」、「終於見到你倆同框了！我的人生又圓滿了一回」。孔劉與湯唯將在金泰勇新作《夢境》飾演一對夫妻，其他卡司還有朴寶劍、鄭有美、崔宇植、鮑起靜、崔武成、成炳淑、湯峻相等人，6月5日將於韓國上映。
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