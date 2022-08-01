分手的決心｜湯唯5部經典作　裸拍《色戒》激情戲一度遭大陸封殺

說到近期討論度高的話題電影，由湯唯和朴海日領銜主演的《分手的決心》也在網友名單之中。這部戲是一部韓國懸疑片，還獲得第75屆康城影展最佳導演獎，故事講述調查一件山上意外失足墜亡案件的刑警張海俊（朴海日飾），與死者妻子宋瑞萊（湯唯 飾）之間所發生的故事。這部電影讓湯唯再度受到關注，這就來看看湯唯還有哪些膾炙人口的電影作品吧！



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一、朴海日《分手的決心》

7月21日在香港上映的電影《分手的決心》，由影后湯唯、青龍影帝朴海日領銜主演，，不少網友觀後心得表示「比預期中得好看，劇情懸疑讓人無法猜到下一步。」這部戲的劇情最耐人尋味的地方就是巧妙地將「跟監嫌犯」這件事與愛情融合，因為刑警張海俊（朴海日飾）發現死者妻子宋瑞萊（湯唯飾）得知丈夫去世後居然毫無悲傷，懷疑她是否有不為人知的一面，於是開始24小時跟監，既有100%的搜查懸疑元素，同時也是100%的愛情，就看影迷們從什麼角度去看。（也因為這樣，這部戲很值得再看一次啊）

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二、梁朝偉《色，戒》

說到湯唯的代表作電影，肯定少不了2007年李安執導的《色，戒》，與梁朝偉領銜出演，是一部融合諜戰、情色、驚悚和懸疑的電影。《色，戒》雖然一度因為全裸出演的激情戲衍伸出不少「演藝限制」爭議，一度讓湯唯在中國大陸螢幕圈被封殺，但是湯唯所飾演的女主王佳芝一角，讓她一舉成名的事實也無法否認，到位又細膩的表演在當時也獲得第44屆金馬獎「最佳新演員獎」、《紐約時報》15位優秀演員、第11屆荷李活電影獎綜藝十大矚目新演員等。

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三、張學友《月滿軒尼詩》

雖然「演藝限制」影響了湯唯參與影視工作的進程，但她也利用這段期間到英國短期學習了舞台劇和英文，在2009年時以電影《月滿軒尼詩》復出之作回歸，而且還是和許久未拍電影的「四大天王」張學友合作。這部電影主要劇情設定在香港島的銅鑼灣與灣仔一帶，劇中也不斷出現龍門大酒樓、檀島咖啡餅店、電車等代表性景物，湯唯也憑藉這部電影一舉拿下第11屆華語電影傳媒大獎最佳女主角、第1屆粵港澳青年電影盛典最高人氣女演員獎。

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四、玄彬《晚秋》

2009年，湯唯和韓國演員玄彬共同主演韓國電影《晚秋》，劇情講述殺人而被判入獄的女囚犯安娜（湯唯 飾），在服刑期間因表現良好而獲得一次「放假」機會。在旅程途中偶遇一名不羈浪子勛（玄彬 飾），他刻意接近她，兩人好感漸生。分別之際他們約定了下次相會的日期和地點，結果男子卻由於警察的原因而未能前來赴約。《晚秋》不只創了韓國電影在中國的最高票房紀錄，湯唯還獲得韓國第47屆百想藝術大賞「電影部門女子最優秀演技賞」，是首名獲得該獎的「非韓籍女演員」，得此殊榮可見她的演技已經完完全全獲得國際認可！

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五、孔劉、崔宇植《Wonderland》

《Wonderland》是一部尚未上映的韓國科幻電影，將由湯唯、朴寶劍、裴秀智、鄭裕美和崔宇植等人主演，電影講述未來人類研發出「Wonderland」死後的虛擬世界，讓人們能與思念的人重逢。《Wonderland》不只主演群們大咖雲集，據傳孔劉和崔武成也會特別出演，孔劉將會飾演湯唯的丈夫，著實讓人期待！

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