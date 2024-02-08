莫文蔚拆解一張裸照背後意義　僅用頭髮遮住身體非為賣弄性感

金曲歌后莫文蔚多年來致力於公益及慈善事業，特別關愛動物權益，她最近第二度認養亞洲黑熊，一口氣認養兩隻，取名為「莫家寶貝兒」（Bao Bear）、「自然」（Nature Love）。她在近日舉辦的「莫后光年概念展」展示環保與愛護動物的理念，更藉此機會特別與兩隻亞洲黑熊見面，她說：「大自然的世界是需要依靠人來守護與尊重的，你我都有責任好好珍惜地球上的一切。」



她2005年認養亞洲黑熊「寶貝」，期間多次實地走訪、參與訪問、拍攝紀實宣傳片等，也為牠創作一首歌「寶貝」，而「寶貝」2018年去世之後，她更做成大型人偶裝搬上演唱會的舞台，緬懷長達13年的黑熊情緣，感動全場。時隔6年，她再度認養亞洲黑熊，持續借由自己的力量呼籲更多人保護動物，珍惜地球上的一切。

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近年來莫文蔚與老公及家人一同成立「莫理士愛心行動基金」（Morris Charity Initiative）擴大慈善參與力量，不僅為動物福利發聲，也持續關注環保與援助兒童教育等。她最近得知香港保護遺棄動物協會（SAA）遷址遇到龐大資金困境，她與「莫理士愛心行動基金」以捐款大力支持「SAA動物大遷徙計畫」，為超過200隻被遺棄動物於2024年底遷入新家貢獻心意及力量。

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莫文蔚的「莫后光年概念展」集結千禧年間前後的重要時光與藝術創作，其中「文丞武蔚」展區有一張莫文蔚幾乎全裸、以長髮包裹身體的經典時尚照片，在展場上特別吸睛，原來也是她為了保護野生動物所拍的。她說：「基本上是全裸的，我本來就是長頭髮，再把頭髮加到非常長，用頭髮裹著身體。我認為我們有頭髮可以裝飾自己，不需要再去殺害野生動物，拿他們身上的毛皮來穿在我們的身上，那是完全沒理由、很殘忍的，我用照片表達這個概念。」

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