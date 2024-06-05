昔日演技派小生45歲欠債百萬台幣　被爆食霸王餐企圖「以物易物」

唐治平的母親3日被爆出陳屍在自家頂樓，而唐治平則是一度聯絡不上，甚至傳出兩度拒絕認屍，直到深夜才現身派出所，4年前受訪時曾透露欠債百萬（台幣、下同），現在原本他與母親在淡水租屋居住，每月房租1.7萬，但已積欠6個月房租，更被爆出在淡水食霸王餐。



據「東森新聞」報導，唐治平有次到一家鐵板燒店點餐，店家上菜後，他一口沒吃就要閃人，還跟店家說沒有點餐，更表示自己是藝人，不過當時店家沒有追究，另外有次去麵包店，想要跟店家用以物易物的方式交易，而他拿出什麼東西交換餐點，店家沒有透露。

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