新一代「國民老公」拍Netflix劇獲封團寵　許瑋甯揭男神私下一面

Netflix推理影集《誰是被害者：第2季》從一起疑點重重的「奪器官」連續殺人案展開，劉俊謙加入新卡司，許瑋甯透露劉俊謙是劇組的「團寵」，個性可愛又禮貌、劇組直呼他是個陽光大男孩，同時也分享到兩人之間默契十足：「有幾次我們都已經講完台詞了，但導演還沒喊卡，我和俊謙只好繼續演，他總是能接著我的話演下去，這讓我每次在跟他拍攝的時候都是充滿期待的。」



劉俊謙則分享了兩人第一天拍攝的暖心事，他透露自己當時因緊張直問許瑋甯：「我中文會不會講得很奇怪？」結果意外獲得許瑋甯的鼓勵，讓劉俊謙現在回想起來，都還是覺得很溫暖，直說許瑋甯是一個「很會安慰人」的好對手，更大讚跟許瑋甯合作很安心。

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劇中，劉俊謙飾演一名救助失家青少年的基金會創辦人林明誠，許瑋甯飾演的記者徐海茵轉職到林明誠創辦的基金會擔任公關，卻發現他溫暖陽光的外表下，藏有不可告人的秘密，是他竟擁有一張15年前的命案關鍵合照，照片上的人皆是凶手的目標。

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對此轉職基金會公關的許瑋甯則分享，雖然轉職但記者精神還在，徐海茵在發現林明誠有異狀時還是會忍不住想探個仔細：「而且我覺得海茵被他的眼神看透了狀態，兩個人之間的互動有更多像是在互相探測對方的底線。」

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