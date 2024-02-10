30歲歌王曾背妻偷食廿歲𡃁妹人氣插水　捨藝人包袱做Uber司機搵食

30歲歌手Leo王（本名王之佑），以《無病呻吟有情抒情》奪下第30屆金曲歌王，一度聲勢大漲的他，卻在2022年時爆發婚外情，遭結婚多年的外籍老婆爆料偷吃20歲嫩妹，最終婚姻破局，事業也連帶受影響。近期他離開待了10年的老東家「顏社」，從事音樂工作之餘，他也當起Uber司機。



Leo王日前在臉書宣布離開顏社，他感性表示：「感謝顏社一路以來的照顧，很開心我們一起完成了很多事情，有很多很棒的回憶。大家一起一心想要完成好作品的那些難得的時間片段，我覺得真的好珍貴。但因為未來規劃的關係，以及，因為我是一隻猴子。我也還是很期待恢復 Independent 的身分。」

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他表示合約結束後，接下來將以獨立音樂人身分繼續努力，並感謝老闆迪拉等人的照顧，「希望大家一切都像是倒吃甘蔗，getting even better」。網友雖然感嘆他離開，但也擔心他和春艷組成的「夜貓組」就此解散，根據《時報周刊CTWANT》指出，Leo王及夜貓組都從顏社旗下藝人名單消失。

婚外情醜聞雖然重創Leo王的形象，但離婚後他繼續衝刺音樂事業，接連在台北國際會議中心、台北Legacy等地開唱，另外2023年時和陳嫺靜、李權哲、湯捷為《人選之人-造浪者》創作的〈得意的一天A no is a no〉，抱回金鐘獎戲劇原創歌曲。

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此外，他也被目擊當起Uber司機，當時顏社表示，Leo王單純喜歡開車而開Uber，開車過程中被認出，也會跟客人聊天，但仍以表演為主業，偶爾才會開車載客人，至於Uber收入以及感情狀況，前東家表示不清楚。

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