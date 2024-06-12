劉嘉玲再曬赴歐探梁朝偉班靚相：Falling in love with Budapest

梁朝偉出道多年，精湛演技讓他不斷刷新演員獎紀錄，近日更宣布勝任今年東京影展評審團主席，而忙碌之餘他不忘享受生活，和愛妻劉嘉玲趁新電影《Silent Friend》拍攝空檔到處遊玩，劉嘉玲也大方分享美照，足見他們好感情。



梁朝偉（左）和劉嘉玲在匈牙利工作之餘也抽空旅遊。（IG圖片）

梁朝偉（左）和劉嘉玲在匈牙利工作之餘也抽空旅遊。（IG圖片）

梁朝偉（右）和劉嘉玲在匈牙利工作之餘也抽空旅遊。（IG圖片）

【相關圖輯】劉嘉玲赴法探梁朝偉班被野生捕獲 巨星夫妻私下甜蜜互動閃盲網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

梁朝偉前陣子已赴歐洲拍攝Ildiko Enyedi執導的歐洲電影《Silent Friend》，但拍攝期間仍可見劉嘉玲在社群分享兩人到法國、意大利威尼斯等地遊覽的照片，不少人猜測他們是拍攝工作完成才周遊列國；事實上電影仍在拍攝中，他們近日已到匈牙利上工，不過仍會趁休息時間四處走走，從劉嘉玲在社群發出的照片可見，兩人在布達佩斯的巷弄享受愜意的生活，更寫下：

Falling in love with Budapest （愛上布達佩斯）

【圖輯】年過60仍然超有型！點圖放大看更多梁朝偉近照👇👇👇

偉仔與山本耀司的合照。（微博圖片）

+ 14

此外，梁朝偉在新片飾演一位來自香港的著名神經科學家，導演曾透露，片中角色是為梁朝偉量身創作，更大讚對方：「從第一次讀劇本開始，他就是非常出色的合作夥伴，不僅思考自己的角色，更考慮到整部電影」。

【同場加映】大量《春光乍洩》張國榮未曝光畫面 為件衫呷梁朝偉醋（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

延伸閱讀：

專訪／舊愛已成人夫 勇兔自認幹了荒唐事

為籌父親醫藥費「拍50部三級片」 女星崩潰：沒靈魂了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】