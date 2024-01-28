陸劇推薦｜10部必睇內地懸疑古裝劇：長安十二時辰、大宋少年志…

去年播出的內地古裝探案劇《繁城之下》播完後，網呼：「意猶未盡！」、「還有類似的劇嗎？」既然有人許願，那麼我們就為你整理出近年網友最推的10部懸疑古裝陸劇：



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懸疑古裝劇推薦1：繁城之下

剛收官的古裝探案劇《繁城之下》在豆瓣開出了超高分8.6！《繁城之下》是一部雙男主的懸疑古裝劇，由《警察榮譽》寧理和《戀戀江湖》白宇帆主演，該劇講述了明朝萬曆三十七年，江南蠹縣縣城接連發生兇案，小捕快曲三更（白宇帆 飾）展開調查後，發現很多事沒有那麼簡單，而想起了師父的一句話：「公道是條繞遠的道」，但是，再遠都要守住初心。

懸疑古裝劇推薦2：唐朝詭事錄

《唐朝詭事錄》是2022年的大黑馬，在豆瓣也有7.9分。該劇由楊旭文、楊志剛主演，改編自作家魏風華同名小說，主要講述在繁華的大唐盛世之下發生的一系列奇聞異事，長安金吾衞中郎將盧凌風（楊旭文 飾）將與狄公親傳弟子蘇無名（楊志剛 飾）攜手共破詭案，守護蒼生，擔負起挽救社稷於危急的使命故事。《唐朝詭事錄》第二季已經官宣由原版人馬演出，並且有可能在2024年播出。

懸疑古裝劇推薦3：御賜小仵作

《御賜小仵作》在未播出之前幾乎沒有聲量，因為主演們都不是一線演員，但是，播出之後，輕快的節奏加上女主角可愛自然的演技圈粉不少。該劇由蘇曉彤、王子奇主演，改編自清閒丫頭的同名小説，講述了唐中晚期，來自西南山區仵作世家的少女楚楚（蘇曉彤 飾），為實現夢想獨自來長安闖蕩，參加仵作考試，遇到斷案如神的安郡王蕭瑾瑜（王子奇 飾）。蕭瑾瑜召集楚楚、景翊（楊廷東 飾）、冷月（趙堯珂 飾）等人作為搭檔揭秘探案。伴隨着一個個的案件破解，團隊一步步揭開謎底，最終破解了一場延續18年的驚天大案的故事。

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懸疑古裝劇推薦4：錦衣之下

《錦衣之下》讓男主角任嘉倫站穩一線演員的代表作，也是近年來少數衝破50億播放量的古裝陸劇，豆瓣評分達到7.6。該劇改編自藍色獅的同名小説，講述了奸臣當道的明朝嘉靖末年，錦衣衞陸繹（任嘉倫 飾）奉命調查揚州修河款失蹤案，得到六扇門女捕快袁今夏（譚松韻 飾）協助，二人結為甜蜜冤家，卻意外捲入重重陰謀的故事。

懸疑古裝劇推薦5：大宋少年志

2019年播出的《大宋少年志》由張新成、周雨彤、鄭偉、王佑碩、禾浩辰、蘇曉彤、徐偉棟、盧慶輝主演，在豆瓣開出了7.8的高分，並入圍第30屆中國電視金鷹獎最佳電視劇獎。該劇以風雲暗湧的北宋慶曆年間為背景，講述一羣經歷、才華、個性各異的少年組成團隊「第七齋」，在挫敗一個個陰謀、守護天下安寧的同時，自身也實現真正成長的故事。

懸疑古裝劇推薦6：風起洛陽

古裝探案劇由《陳情令》爆紅的王一博及《羋月傳》黃軒、《下一站是幸福》宋茜主演，最驚人的紀錄是相關話題閱讀量高達250億。該劇改編自馬伯庸所著的小説《洛陽》，講述了在時值盛世的神都洛陽，出身不同階層的高秉燭（黃軒 飾）、百里弘毅（王一博 飾）、武思月（宋茜 飾）因為共同的目標而結盟，調查洛陽各種懸案，最終粉碎春秋道的陰謀，守護神都太平的故事 。

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懸疑古裝劇推薦7：長安十二時辰

《長安十二時辰》是近年公認製作精良、劇情深刻的古裝探案劇，當年在豆瓣飆出8.8分，並創下50億播放量。該劇改編自馬伯庸的同名小説，由雷佳音、易烊千璽主演，主要劇情講述唐朝上元節前夕，長安城陷入危局，長安死囚張小敬臨危受命，與李必（易烊千璽 飾）攜手在十二時辰內拯救長安的故事。

懸疑古裝劇推薦8：舞樂傳奇

陸劇《舞樂傳奇》播出自今已經十年，仍有熱度。該劇由秋瓷炫、林更新、於榮光、宣璐、唐國強主演，在豆瓣創下8.7分佳績。主要劇情講述了公元801年，大唐貞元17年，驃國之王雍羌派遣王子舒難陀帶領驃國樂團，離開王都卑謬城，不遠千里，遠赴大唐獻樂的故事。

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懸疑古裝劇推薦9：少女大人

《少女大人》由張凌赫、陳瑤主演，講述梵延納國越境入侵，十九歲的齊王裴衍之臨危象受命，他浴血奮戰扭轉戰局，卻在最終洪高之戰中身中埋伏，全軍覆沒。死裡逃回朝堂上的齊王遭到雲王追責問罪，兵權被卸。面對雲王扶持幼帝登基，暗奪皇權，齊王和小皇帝達成默契，選擇暫時退讓。自此之後，齊王不再過問朝綱之事，私下化名​​裴昭，開始遊戲人間。實則暗中調查，誓要還當年兵敗一個真相。

懸疑古裝劇推薦10：少主且慢行

《少主且慢行》由虞書欣、劉奕暢主演，講述從小生活在桃源城義莊的田三七性格開朗可愛，但是愛好清奇，喜歡驗屍破案，是一名手藝精湛的女仵作。三七與幼時的玩伴小哥哥曾經互相陪伴，度過很多美好時光，後來卻因為小哥哥的離奇失蹤失散多年。為了兒時一句懵懂的承諾，三七誓要找到真愛，非他不嫁，但誰才是那個青梅竹馬的他呢？

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