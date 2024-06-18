墨雨雲間｜關鍵角色為吳謹言擋刀喪命　網民估真正死亡原因是這個

陸劇《墨雨雲間》主打復仇爽劇路線，在台灣串流平台上架後，也火速掀起追劇熱潮。劇情進入後半段，爽劇也開始「發便當」，最新一集關鍵角色喪命，讓陸網哭翻一片！



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《墨雨雲間》由吳謹言主演，改編自千山茶客創作的小說《嫡嫁千金》，劇版描述淮鄉才女薛芳菲遭夫家誣陷險死，後來以相國之女姜梨重回世人面前，並開始為自己與姜梨的冤屈復仇。劇中姜梨侍女「桐兒」與薛芳菲回到相國家，合力執行復仇大計，可說是女主角最親近的人物，不但是薛芳菲精神後盾，更一路陪伴見證壞人報應，然而最新一集卻為了幫女主角擋刀身亡。

《墨雨雲間》狠心「發便當」，侍女桐兒為女主角擋刀身亡。（微博圖片）

《墨雨雲間》狠心「發便當」，侍女桐兒為女主角擋刀身亡。（微博圖片）

網友聲稱桐兒領便當是因為要上學。（微博圖片）

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「桐兒」領便當讓陸網哭翻，有網友指出，桐兒一角在原著中沒有死，劇版卻死了，難過表示：

「原著不是沒掛嗎」

「《墨雨雲間》不是爽劇嗎？」



更有人發現站在女主角視角根本不是爽劇：

「她一直在失去，真的會哭S，世界上最好的桐兒」

「桐兒死後，姜梨再無依靠」



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有網友在論壇發文聲稱，「桐兒」領便當是因為開學了：

「原來人家還要上學的小朋友」

「劇裡死了，因為要回去交作業」



但也有人透露劇本設定就是會領便當，因上學而離開劇組是謠言。而飾演「桐兒」的演員叫做艾米，2008年出生，現年16歲，去年在《雲之羽》短暫登場也掀起話題。

《墨雨雲間》劇集邁入下半段，網友心疼領便當的好人角色死了不少，感嘆：

「披著爽劇的外衣，其實在女主角度看一點都不爽」

「爽劇的內核是悲劇」

「爽劇就一路爽到底好嗎」



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同時劇集被視為2024上半年陸劇的最大黑馬，光是第27集的廣告數就單集8支廣告，是串流平台的最高紀錄。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】