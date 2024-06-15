慶餘年第二季、步步驚心、琅琊榜… 10部小說翻拍最成功陸劇推薦

近年來，陸劇界積極將熱門小說IP改編成電視劇，如迪麗熱巴和楊洋主演的甜寵劇《你是我的榮耀》和楊紫主演的《長相思》等，均獲得了極高的關注和好評。然而，能成功轉化並獲得原著粉絲一致讚賞的劇集卻不多見。



近期就出現微博網友們熱烈討論出「小說翻拍最成功的10部陸劇」，這份榜單上的劇集不僅收視率高，更是被書迷譽為改編經典！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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小說翻拍最成功的陸劇1.《甄嬛傳》

《甄嬛傳》改編自流瀲紫的小說，由孫儷主演，講述甄嬛從一位天真少女到權謀深宮的皇太后的變遷。劇中的宮鬥細節、人物心理描繪引人入勝，令觀眾津津樂道。這部劇以其精湛的演技和緊湊的劇情獲得了高達9.2的豆瓣評分，成為難以超越的宮鬥劇典範，持續受到熱播和重溫。



《甄嬛傳》改編自流瀲紫的小說，由孫儷主演。（《甄嬛傳》劇照）

小說翻拍最成功的陸劇2.《陳情令》

《陳情令》改編自耽美小說《魔道祖師》，描述魏無羨和藍忘機的深厚友情與合作解謎，深受劇迷喜愛。本劇因其精彩的劇情與出色的演技，尤其是主演肖戰與王一博的表現，收穫了極高的評價和熱議。豆瓣評分高達8.4分，讓肖戰、王一博成為頂流明星，並在社交媒體上引起熱烈討論，被譽為近年來的現象級爆款劇作。



《陳情令》改編自耽美小說《魔道祖師》，描述魏無羨和藍忘機的深厚友情與合作解謎，深受劇迷喜愛。（《陳情令》劇照）

本劇因其精彩的劇情與出色的演技，尤其是主演肖戰與王一博的表現，收穫了極高的評價和熱議。（《陳情令》微博圖片）

小說翻拍最成功的陸劇3.《周生如故》

《周生如故》改編自《一生一世美人骨》，講述小南辰王周生辰與徒弟漼時宜的悲劇愛情故事。本劇深情描繪兩人從師徒情轉為真摯愛戀，終因陰謀與誤解導致雙雙悲慘結局。由任嘉倫與白鹿精彩詮釋，觀眾對他們情感深淵的表現讚不絕口，該劇在豆瓣獲得了7.3高分，成為話題性極高的「絕世小甜劇」。



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小說翻拍最成功的陸劇4.《長相思》

《長相思》改編自桐華名作《一生一世美人骨》，劇集成功拆分原著的古代現代雙線故事。該劇深入探討了小夭與三位男主角之間的糾葛與愛恨情仇，特別是與璟之的情感線最為人津津樂道。精準的角色詮釋加上豪華製作，使得劇集在觀眾中反響熱烈，並在豆瓣獲得了8分高評，成為經典古裝愛情劇的新範本。



《長相思》成功拆分原著的古代現代雙線故事。（《長相思》微博圖片）

《長相思》改編自桐華名作《一生一世美人骨》。（《長相思》劇照）

小說翻拍最成功的陸劇5.《步步驚心》

2011年，古裝劇《步步驚心》掀起了穿越劇熱潮，改編自桐華的同名小說。故事講述現代女主角意外穿越到清朝，卷入皇子爭霸戰，與四阿哥的愛情故事動人心弦。劇中虐心情節和精彩對白深受觀眾喜愛，尤其是劉詩詩和吳奇隆的深情演繹，使劇集成為經典，並贏得廣泛好評與高收視成績。



古裝劇《步步驚心》掀起了穿越劇熱潮。（《步步驚心》劇照）

古裝劇《步步驚心》改編自桐華的同名小說。（《步步驚心》劇照）

小說翻拍最成功的陸劇6.《知否知否應是綠肥紅瘦》

《知否知否應是綠肥紅瘦》，以2019年收視和討論量冠絕當年，總播放量達135.7億次，被視為宅鬥劇經典。趙麗穎飾演的盛明蘭，以現代女性的視角和韌性處世，劇中她的處世哲學和堅毅求生的故事，極大地觸動了觀眾的心弦，使得該劇不僅娛樂性強，還具有深刻的社會寓意。



《知否知否應是綠肥紅瘦》，以2019年收視和討論量冠絕當年。（《知否知否應是綠肥紅瘦》劇照）

趙麗穎飾演的盛明蘭，以現代女性的視角和韌性處世。（《知否知否應是綠肥紅瘦》劇照）

小說翻拍最成功的陸劇7.《慶餘年》

《慶餘年》以獨特的幽默和權謀結合的敘事風格贏得觀眾喜愛，描述范閒（張若昀飾）的奇遇和智鬥。透過搞笑與緊張兼具的劇情，及人物深刻的心理描繪，該劇成功塑造一個架空歷史背景中的複雜政治世界。第二季保持初期作品的風格，收視與評價均佳，再次確立了其在當代古裝劇中的地位。



《慶餘年》以獨特的幽默和權謀結合的敘事風格贏得觀眾喜愛。（《慶餘年2》劇照）

《慶餘年2》成功塑造一個架空歷史背景中的複雜政治世界。（《慶餘年2》劇照）

小說翻拍最成功的陸劇8.《琅琊榜》

《琅琊榜》講述「麒麟才子」梅長蘇如何扭轉冤屈，輔助明君，整頓朝政的曲折故事。胡歌飾演的梅長蘇與蕭景炎的兄弟情深被觀眾喜愛，特別是「替我保護他」等感人片段。該劇在豆瓣獲9.4分，連續兩年登頂年度冠軍，成為公認的經典權謀劇，演技和劇情精彩，深受觀眾好評。



胡歌飾演的梅長蘇與蕭景炎的兄弟情深被觀眾喜愛。（《琅琊榜》劇照）

《琅琊榜》成為公認的經典權謀劇。（《琅琊榜》劇照）

《琅琊榜》演員演技和劇情都很精彩，深受觀眾好評。（《琅琊榜》微博圖片）

小說翻拍最成功的陸劇9.《微微一笑很傾城》

《微微一笑很傾城》改編自顧漫的同名小說，敘述計算機系女神貝微微與校草級大神學長肖奈的甜蜜愛情故事。劇中的遊戲場景和校園生活融合得天衣無縫，楊洋和鄭爽的精湛演出更是深受觀眾喜愛，創造了高達280億的網播量。這部劇以其輕鬆的劇情和甜蜜的愛情激發了大量的重刷行為，成為網絡上的一個現象級作品。

鄭爽曾出演《微微一笑很傾城》。（《微微一笑很傾城》劇照）

鄭爽曾出演《微微一笑很傾城》。（《微微一笑很傾城》劇照）

小說翻拍最成功的陸劇10.《你是我的榮耀》

《你是我的榮耀》由楊洋和迪麗熱巴主演，講述人氣女星與航天設計師的甜蜜愛情故事。劇集以其甜蜜的浪漫場面和精彩的人物互動深受觀眾喜愛，單日網播量達2.03億，累積超42億，成為2021年騰訊視頻的一大熱門劇集。高顏值的主演和充滿化學反應的演出，使得這部現代愛情劇成為討論與重播的熱點，獲得廣泛讚譽。

《你是我的榮耀》講述人氣女星與航天設計師的甜蜜愛情故事。（《你是我的榮耀》劇照）

《你是我的榮耀》由楊洋和迪麗熱巴主演。（《你是我的榮耀》劇照）

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】