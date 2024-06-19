54歲女星被瘋傳「因額外收入遭政府拘留」本人無奈表示：沒辦法⋯
撰文：聯合新聞網
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陶晶瑩莫名遭假帳號以簡體字撰文，還假冒媒體名義發文指她因「額外收入」問題遭政府扣留，讓陶子本人傻眼直呼：「怎麼這麼會編？！」
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陶子14日晚間於社群曬出一篇「媒體報導」，內容指她上陳文茜節目時意外透露額外收入，雖收入合法但官方認為她可能洩漏有損台灣經濟的敏感信息，相當震驚，下令拘留她，陶子以簡體字發文，痛心稱「沒想過陳文茜會這樣對我」，誇張內容讓人傻眼。
陶子感謝提醒她假帳號假訊息的網友，直言：
這些假帳號怎麼這麼會編？！謝謝很多朋友提醒我」但也無奈表示對此情況「我們也沒辦法⋯⋯⋯⋯
陶子表示，近期關於她的新聞只有演出是真的，也藉機宣傳，幽默寫道：「話說如果我被「釋放出來」了，大家要不要在6/29北流來看我？」文末更標記著「#假帳號#假新聞#天公伯啊」，顯示她的無奈。
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