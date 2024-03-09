女星結婚19年高潮不到一分鐘　偷看老公手機揭發一件事：好難過…

藝人陶晶瑩與李李仁於2005年結婚，育有一女一子，近日她上公關女強人岳啟儒的節目時分享，許多廣告主習慣將夫妻倆的人設營造得很完美，接著笑稱「高潮有時也不到一分鐘」，認為在30秒內的廣告中，可以讓觀眾得到短暫快樂也是一種療癒。



陶晶瑩近期擔任岳啟儒節目《我是啟儒姐》來賓，而在近日曝光的預告中，岳啟儒對於陶晶瑩給人的印象就是「在工作和家庭中總是努力完美的扮演好自己的角色」，而陶晶瑩也自嘲所謂的「完美、溫馨、和樂」或許是廣告主刻意塑造出的家庭與夫妻形象，才能夠讓觀眾在看廣告時，暫時忘記真實人生的苦痛。

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隨後，岳啟儒問陶晶瑩所以跟李李仁生活「有苦嗎」？陶晶瑩則坦言「一定有」，接著被追問：「所以30秒可以忘記一切？」陶晶瑩感嘆有時候真的可以，接著開玩笑表示：「因為妳知道，高潮有時候也是不到一分鐘。」

陶晶瑩在節目中也被問到查勤老公的經驗，於是分享她一開始會到李李仁的工作現場探班，有次好奇看了老公手機，沒想到卻感到「好難過」，直呼「他真的沒什麼朋友」，似乎對於老公婚後都有對異性保持距離相當有信心。

此外，陶晶瑩、李李仁2023年4月一同出席按摩椅活動時，兩人受訪尺度大開，李李仁更爆料平常在家會「幫她按一下按摩椅按不到的地方」，陶晶瑩立刻澄清絕非「鼠蹊部」，而是前些日子陪狗玩耍，胸下肋骨處不慎拉傷，老公則貼心幫忙按摩，即使結婚多年仍相當恩愛。

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