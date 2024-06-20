30歲女星突然「被續約」稱毫不知情 公司曬協議條款助理即反擊
撰文：聯合新聞網
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大陸女星鞠婧禕以女團SNH48成員出道，單飛後重心轉往戲劇，出演包括《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》、《如意芳霏》等劇，她2013出道至今一直為經紀公司「絲芭傳媒」旗下藝人，但近期爆合約糾紛，她在不知情之下「被續約」，甚至個人工作室的官方社群帳號也被偷改密碼，只能透過助理帳號代為發聲。
鞠婧禕18日才正式邁入30歲，同日中午卻突然於微博發出2個問號，原來是經紀公司「絲芭傳媒」發文祝賀鞠婧禕生日之際，還公告將展開第二階段的合作，表示仍將作為鞠婧禕的經紀公司打理她的演藝事業。不過鞠婧禕實際上並無續約意願，她親自發文，表示早已明確向公司傳達約滿不續的決定，對於被公告續約內容中提到「補協議條款、第二階段合作」一事毫不知情。
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而在鞠婧禕回應合約一事後，絲芭傳媒則發文稱公司確認該補充內容為鞠婧禕本人於2018年9月10日簽屬，且在公司此前亦明確告知鞠婧禕補充協議的具體內容，確認她收到相關告知，所以鞠婧禕單方面告知解約是不具法律效力的，但鞠婧禕個人工作室透過助理號否認公司說法，表示鞠婧禕從未見過也未被要求簽屬補充協議，還有粉絲指出當天鞠婧禕從國外飛上海後直接轉機回成都，根本沒去過公司簽約。
而鞠婧禕亦透過私下小號發文「相信我 陪著我」，還表示今年生日和大家一起過很開心，讓粉絲也紛紛留言：
「我們一起走」
「我們一直在」
「支持鞠婧禕」
「鞠婧禕在哪我們就在哪」
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