全智賢一家四口被捕獲德國睇波 網民讚嘆老公、兒子顏值極高
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
南韓女星全智賢出道逾20年，演出《我的野蠻女友》、《來自星星的你》等人氣韓劇，可說是韓國的戲劇女神。她於2012年與企業家老公崔俊赫結婚，兩人育有2子，婚後生活相當低調。近日有網友在德國歐國盃會場偶遇全智賢一家四口，不僅42歲的全智賢依然凍齡，她的老公兒子顏值也極高，引發大批網友讚嘆。
2024年歐洲國家盃在德國舉行。有網友近日到場觀賽時，意外在會場捕捉到全智賢一家四口的身影。從網友拍攝的圖片可看出，全智賢穿著輕便，以一件白色T恤搭配黑色連帽外套和黑色短褲，儘管面無表情，但皮膚白皙、身材纖細，看起來相當凍齡。她的老公崔俊赫和2個兒子則站在她的身旁。
【圖輯】點圖放大看更多全智賢靚相👇👇👇
+33
全智賢一家的照片立刻在網上瘋傳，許多網友讚嘆：
「全家高顏值」
「全姐又高又瘦」
「兩個孩子好帥啊」
「大兒子像媽媽、小兒子像爸爸」
「夫妻倆都好好看」。
有網友則指出，全智賢的兩個兒子穿著荷蘭隊球衣，應該是荷蘭球迷。
這並非全智賢首度出現在足球比賽會場。曼徹斯特城足球俱樂部2023年7月在首爾，與馬德里競技俱樂部進行熱身賽時，全智賢也與老公甜蜜現身球場。她當時拿到球星哈蘭德（Erling Braut Haaland）的簽名後立刻摀臉尖叫，可愛的反應引發話題。
【同場加映】全智賢、崔智友接連被爆婚姻出問題 12位已婚韓劇女神近況（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+31
乒乓球賽「美女陪練員」爆紅 獲讚袁詠儀＋李若彤＋全智賢混合體新海誠《你的名字》疑抄襲 7大劇情激似全智賢《觸不到的戀人》《黑澀會》MeiMei消失8個月「新樣」再進化 網民：變成全智賢了孫藝珍、全智賢個個40歲+！韓國5位中生代女演員 真實年齡估唔到全智賢《智異山》宣傳露迷人腹肌 5個秘訣讓她兩個月狂減10kg智異山｜全智賢曾經是票房毒藥？你不知道的韓國影后7件事
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】