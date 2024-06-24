全智賢一家四口被捕獲德國睇波　網民讚嘆老公、兒子顏值極高

南韓女星全智賢出道逾20年，演出《我的野蠻女友》、《來自星星的你》等人氣韓劇，可說是韓國的戲劇女神。她於2012年與企業家老公崔俊赫結婚，兩人育有2子，婚後生活相當低調。近日有網友在德國歐國盃會場偶遇全智賢一家四口，不僅42歲的全智賢依然凍齡，她的老公兒子顏值也極高，引發大批網友讚嘆。



2024年歐洲國家盃在德國舉行。有網友近日到場觀賽時，意外在會場捕捉到全智賢一家四口的身影。從網友拍攝的圖片可看出，全智賢穿著輕便，以一件白色T恤搭配黑色連帽外套和黑色短褲，儘管面無表情，但皮膚白皙、身材纖細，看起來相當凍齡。她的老公崔俊赫和2個兒子則站在她的身旁。

有網友在德國歐洲盃偶遇全智賢一家。（微博@尼斐Faye）

有網友在德國歐洲盃偶遇全智賢一家。（微博@尼斐Faye）

全智賢一家四口的顏值引發討論。（自微博@黎明計時器）

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全智賢一家的照片立刻在網上瘋傳，許多網友讚嘆：

「全家高顏值」

「全姐又高又瘦」

「兩個孩子好帥啊」

「大兒子像媽媽、小兒子像爸爸」

「夫妻倆都好好看」。



有網友則指出，全智賢的兩個兒子穿著荷蘭隊球衣，應該是荷蘭球迷。

全智賢去年在首爾觀賽時，拿到球員簽名的可愛反應引發話題。（朝鮮日報）

這並非全智賢首度出現在足球比賽會場。曼徹斯特城足球俱樂部2023年7月在首爾，與馬德里競技俱樂部進行熱身賽時，全智賢也與老公甜蜜現身球場。她當時拿到球星哈蘭德（Erling Braut Haaland）的簽名後立刻摀臉尖叫，可愛的反應引發話題。

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