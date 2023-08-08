新海誠《你的名字》疑抄襲　7大劇情激似全智賢《觸不到的戀人》

新海誠執導的《鈴芽之旅》在韓國創下佳績，票房突破567億元韓幣，還一度創下日本動畫電影在韓國的票房紀錄，而這也歸功於新海誠的前作《你的名字》人氣大爆，為他打開在韓國的知名度。不過現在有韓國網民認為《你的名字》根本是抄襲李政宰、全智賢主演的電影《觸不到的戀人》！



4日韓國論壇「Theqoo」上有一篇以「新海誠電影出現抄襲韓國電影的爭議」為題的文章，接著就列舉出《你的名字》跟《觸不到的戀人》7點在劇情上的相似之處，包含「男女主角都遇到奇妙的現象而知道彼此的存在」、「男女主角存在於錯開的時空中」、「在過去的時空中，只有一個人知道對方的存在」。

【圖輯】點圖放大重溫《你的名字》劇照👇👇👇

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韓國網民接著提出的相似之處還有「逐漸對彼此產生好感而喜歡上對方」、「不過對方已經因為過去時空的意外而死亡」、「為了阻止這場意外，其中一方想努力告訴另一方這件事」、「未來改變了，雙方也因此重逢」。

這幾天類似的討論不斷在韓國討論區上出現，不少韓國網民看到後都直呼驚訝：「天哪，故事的結構一模一樣吧」、「荷李活都買《觸不到的戀人》的版權了，幹嘛不買啊？」、「難怪看《你的名字》的時候就有種既視感！」

【圖輯】點圖放大重溫《觸不到的戀人》劇照👇👇👇

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也有許多韓國網民直言：「你要這樣簡化劇情、整理相似處的話，那其實大部分電影都是彼此抄彼此啊」、「我兩部都有看，不覺得有抄襲」、「兩部電影中，把男女主角相繫在一起的關鍵不一樣」、「你只是想來推薦《觸不到的戀人》吧！」、「不要硬要寫這種文章，韓國人名聲臭掉都是因為你這種人。」

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