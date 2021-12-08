全智賢《智異山》宣傳露迷人腹肌　5個秘訣讓她兩個月狂減10kg

全智賢新劇《智異山》開播！身為韓國演藝圈凍齡女星的代表，全智賢靠的不只是天生麗質，透過她的分享，你會發現努力和堅持才能保持最佳狀態的不變定律。



韓國女神全智賢近期陸續有新作，她為新劇《智異山》造勢時，只見清新短髮搭配兩截式禮服，露出迷人腹肌。雖然已經生育2子，40歲的全智賢依然散發出少女氣質；除了持之以恆的運動與健康作息，這位女神的瘦身tips亦非常容易上手，值得愛美的女生們嘗試。

全智賢瘦身5大Tips！吃這東西代替正餐就可以輕鬆兩個月瘦10公斤！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1.「雞胸肉奶昔」代替正餐

全智賢曾在節目中分享，自己生完第一胎後堅持吃瘦身餐，只用了兩個月就減下10公斤。這道特別的瘦身餐就是只有400卡路里的「雞胸肉奶昔」，再結合穀物和水果，不加入任何調味料，直接取代一天中熱量最高的一餐。「雞胸肉奶昔」的作法非常簡單，只要先將雞胸肉燙熟，再將煮熟的雞胸肉和其它輔料一併放入攪拌機打成奶昔就完成了。除了這道瘦身餐，其餘兩餐也需嚴格保持在450卡路里之內。

2. 吃飯一定要細嚼慢嚥

除了嚴格控制每餐的熱量，右撇子的全智賢在吃飯時會改成用左手拿餐具吃飯，從而放慢用餐速度。因為大腦接收到飽足感的信號通常需要20分鐘，細嚼慢嚥可以令我們及時捕捉到大腦發出的飽腹信號，從而避免過度進食，減輕腸胃負擔。

3. 每天堅持游泳

游泳是一項非常適合用來減肥的運動，因為其消耗的熱量比其它運動更多。非常重視身材保養的全智賢就有經常游泳的習慣，並且毅力驚人；無論工作多麼繁忙，她都會堅持每天早上6點起床運動。在拍攝韓劇《藍色海洋的傳說》時，全智賢飾演美人魚的角色，拍攝了許多水下鏡頭，一展她的游泳實力。

4. 早睡早起，早餐喝新鮮果汁

熱愛早起運動的全智賢，亦會為自己準備一杯新鮮果汁作為早餐。早上是減肥的黃金時間，攝取新鮮果汁有助於身體排毒，加快脂肪燃燒，從而起到減肥的效果。如果只喝一杯果汁會肚子餓，可以多喝幾杯，或吃一個糙米飯糰，亦可以用新鮮水果代替果汁。

5. 不要捱餓

提到減肥，大家都會認為一定要捱餓，但是全智賢的健康減肥方式卻並非如此。在嚴控熱量的前提下，健康的減肥方式提倡每天按時吃三頓飯。除此之外，保持健康的生活作息、保證充足睡眠時間和飲水量亦是追求健康體型的基礎。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：最強護手4招！自己的雙手自己救】