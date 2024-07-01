男星被車輾過下半身「差不多就是命根子壞了」奇蹟恢復性功能
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
由謝震武主持的高點綜合台《震震有詞》，邀請藝人葉諾帆、卡古、心理諮商師吳姵瑩及台灣律師魏正棻共同分享「吃苦當作吃補！人生倒楣事怎麼這麼多！」藝人葉諾帆聊及大學時遇重大車禍，遭卡車輾過下半身，骨盆腔粉碎性骨折，他說：「差不多就是命根子壞了！」
葉諾帆回想大學時正成為職棒練習生，可說是前途無量，某日騎車時被聯結車捲入輪子下被拖行50公尺：「駕駛緩慢走下車查看，我跟他說你壓到人了快倒退，我抓著底盤支撐，幸好沒被再輾第二次。但車子倒車時也是經歷了另一次痛苦。」送院後有骨盆腔粉碎性碎裂、大腿骨折、尿道斷裂，他說：
差不多就是命根子壞了。
【圖輯】點圖放大看更多葉諾帆靚相👇👇👇
+8
葉諾帆待在加護病房超過一週：「無法翻身、大小事都需要護士協助，就跟躺在棺材裡一樣。」絕望的他對著接到14次病危通知的媽媽說：
媽，可不可以讓我走了…
鎮定堅強的媽媽回了句：「我生你下來不是要看你死。」看似冷靜的葉媽媽直到他尿道重建手術完成，終於卸下心防爆哭。
葉諾帆手術後開始漫長且相當痛苦的復健：
光要抬腳放到床下要考慮半小時、轉身需要20分鐘，真的太痛苦了。
也因為過程太痛苦，他開始抗拒復健不願意下床走路，醫生甚至為了確認他能站立，還曾直接把他拉下床。葉諾帆自嘲命根子壞了，他也透露做完尿道手術後，醫生叫他多看A片幫助血液循環：
大約3年的時間，現在性功能恢復正常了。
40歲男星涉性醜聞「新戲被換角」製作公司損失慘重：不排除求償！35歲醉駕男星黑歷史爆光 圈中舊愛疑難忍「一星期飲4日」提分手34歲男星被爆醉駕「與遊覽車發生碰撞」一原因恐連累圈中女友美女網紅「暗巷壁咚激吻」纏綿過程全被直擊 對手竟是這男星48歲爆肌男星極慳家「冬天捨不得開暖氣」卻遇投資陷阱被詐騙35歲男星靠Netflix劇再爆紅「身世好凄慘」出生28日即被父母拋棄
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】