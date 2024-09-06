33歲女星靠演「新版黃蓉」成功上位　再拍古裝劇玩「樂器擬人化」

早前在騰訊影視年度發佈會上，《古樂風華錄》官宣演員李一桐擔綱主演。《古樂風華錄》是由騰訊視頻與恒星引力聯合打造的S級頭部劇，王一栩任總製片人，張家魯任監製，總導演趙一龍，女主演李一桐。



劇如其名，《古樂風華錄》是一部以「國風古樂」為主導的劇集。作品突破性地將「中國古樂器擬人化」，不同的樂器擁有不同的器靈，不同器靈性格各不相同，古琴高雅莊重、玉笛飄逸俊秀、琵琶剛柔相濟……「樂器有靈，君子禦之」。

難得的是，《古樂風華錄》邀請到了中央民族樂團作為音樂指導單位，與國際級傳統音樂文化專家深度綁定。這是中央民族樂團於影視劇上的首次跨界合作，這部劇的出現，實現了「國風古樂」專業與大眾、傳統與時尚的巧妙融合。

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《古樂風華錄》講述了昔日最強樂師越央央（李一桐 飾）與臥底樂靈少熠機智互鬥，共同踏上尋找十二聖樂靈的熱血之旅，閱遍世間真情，集結肝膽相照的夥伴，終於東山再起，開啟神譜風華錄，攜手打碎邪惡陰謀的故事。

「樂器擬人化」兩大期待

將傳統文化融入創作，是近幾年古裝劇的常見主題。像刺繡、舞蹈、茶道、美食等等專案，近幾年螢屏上已經屢見不鮮。而似《古樂風華錄》這般，以國風音樂為主導元素構建仙俠世界觀的，還是大姑娘上花轎——頭一遭。

《古樂風華錄》提出了一個貫徹始終的核心概念，「樂器擬人化」。在這個以「音律」為修煉途徑的世界裡，身為修煉者的「樂師」，和自己相濡以沫的「樂器」之間，形成深深的羈絆。樂師選擇樂器的同時，樂靈同樣在擇主。只有與自己心意相通的樂師，才能喚醒樂器。

而整個羽商最強的樂靈，莫過於十二聖樂靈。比起普通的樂靈，十二聖樂靈的情感更完整，性格也更複雜。尋找聖樂靈的過程，也是越央央自我成長的過程。

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目前看來，《古樂風華錄》至少於兩個方面讓人期待。其一，是讓螢屏前的人們對傳統民族樂器產生更深入的了解。主角收集樂器的過程，也是一個科普的過程。日常生活裡，普通人很難對樂器有系統了解，尤其是比起西方樂器，更加複雜的中國傳統樂器。



笛子與簫，哪個橫著吹、哪個豎著吹？琵琶和阮，各是什麼音色？琴瑟和鳴的瑟，又是什麼模樣？看劇的過程，同樣是學習知識，答疑解惑的過程。更遑論，作為一部仙俠劇，《古樂風華錄》具有奇幻色彩的故事情節和特效，也能對這些傳統民族樂器進行更好的展示。

其二，樂靈是生於人的各種情緒和情感，收集樂靈的過程不僅是展現中國傳統民族樂器文化之美的過程，也是觀眾追隨主人公的步伐、代入視角，體悟人間真情的過程。在這段旅途中，我們可以學會認識各種情緒，悅納自己。

《古樂風華錄》是傳統的，它依然保留了仙俠劇最浪漫的愛恨糾葛；它也是創新的，「樂器擬人化」的設定，突破了仙俠世界觀一以貫之的「神魔亂舞」。它有熱血成長，也有樂師與樂器的性靈交融。注定激蕩出全新的仙俠劇波濤。

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主創班底強有力加持

一部劇從誕生到落地，戲劇概念很重要，但更重要的是能否將高概念完美呈現出來。這非常考驗主創的創作功底。好在，《古樂風華錄》地基坐實了。



《古樂風華錄》請來台灣知名編劇、製片人張家魯擔綱監製，他深耕行業多年，具有豐富而專業的內容創作經驗。張家魯是電影《風聲》《尋龍訣》《天下無賊》的編劇，曾獲得第42屆金馬獎最佳編劇獎。多年的創作經驗，使他成為擔綱監製的不二人選。

成熟創作者擔任監製，在任何一個地區都是行之有效的導演人才培養模式。況且張家魯做監製，並非某些掛名監製那樣只負責敲明星和搞資金。有他參與，《古樂風華錄》的基本盤穩住了。後續，就要看導演的創作功底了。

《古樂風華錄》的總導演是趙一龍。作為演而優則導的典型代表，他有多部不同類型、不同題材的影視劇執導經驗，場面把控能力頗強，演員出身的經驗，又讓他對角色的把握和解讀形成了深刻且獨到的見解。

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此前趙一龍已經和騰訊視頻、恒星引力合作過《永夜星河》。經驗加持下，這次又會碰撞出何種火花，很難不讓觀眾期待。



選定李一桐來飾演越央央/希音，或許是《古樂風華錄》走的最合適的一步。古之立大事者，不唯有超世之才，亦必有堅忍不拔之志。要形容越央央，蘇軾《晁錯論》中這句千古名言最合適不過。她堅韌、頑強，而又聰穎靈動。

李一桐憑「黃蓉」一角破圈，靈動飄逸、俏皮嬌憨是觀眾對她的第一印象。她是少有的古裝劇比現代劇驚豔的演員，也是少有的兼具活潑少女與高冷禦姐氣質於一身的演員。這恰恰是要演好《古樂風華錄》中越央央的必須屬性。

一個在人生境遇發生變化之後，卸下外殼包袱，以輕盈姿態重新上路的人，應該怎麼演？她必然是一往無前的。人生中最無助的不是前路有多坎坷，而是沒有目標，虎山在前何懼困難？她的生命力注定蓬勃旺盛，願意融入煙火人間體驗人生百態。

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在人間經歷的種種情感，也讓她的靈魂再次被洗滌，她本身具備的赤忱果敢、靈巧聰慧、俠氣正義得到升級，變得更有厚度。她的求道之心也更玲瓏剔透，內心變得無比強大與堅定。

監製是基底，導演是骨架，主演是樞紐。「三位一體」確定，《古樂風華錄》的基本模樣就搭建起來了。

更何況，隨著官宣資訊的釋出，有網友曝出《古樂風華錄》的編劇為殿前歡。倘若爆料屬實，那這將是她自《媚者無疆》《狐妖小紅娘王權篇》後與李一桐再度合作。有了多次合作的默契，這次，想必也值得期待。

結語：

如果沒有中華五千年文明，哪裡有什麼中國特色？

傳統文化，是我們生命的源泉。讓更多年輕人深入了解傳統文化，是影視工作者的鐵肩道義。而比起枯燥的論文和圈層的紀錄片，更受年輕觀眾青睞的仙俠劇，無疑是好的選擇。客觀地說，《古樂風華錄》是一次對中國傳統文化的創造性轉化。

《古樂風華錄》已與中央民族樂團達成合作。

中央民族樂團被譽為「中國第一，世界唯一」。（微博@中央民族樂團）

中央民族樂團代表中國民樂最高水準，擁有中國內外規模最大的民族管弦樂隊和全中國唯一的職業民族合唱隊，被譽為「中國第一，世界唯一」。1998年中央民族樂團在維也納金色大廳舉辦的中國民族音樂會，在海內外影響深遠。

有趣的是，這個看著「高大上」的樂團，卻在年輕人最多的社區B站上，擁有頗多擁躉。

事實上，擁抱傳統國樂，是年輕觀眾的一次主動選擇。而《古樂風華錄》的出現，則破天荒地將仙俠劇與傳統的民族樂器集結在了一起。這不僅是中央民族樂團首次跨界合作，也是首次以「國風古樂」為核心元素，重新解讀「人」與「器」的關係。

古人向來有寄情於物的行為，嵇康將情感寄託於琴——他寫「目送歸鴻、手繪五弦」；白居易將情感寄託於琵琶，他寫——「別有幽愁暗恨生，此時無聲勝有聲」；李賀將情感寄託於箜篌，他寫——「女媧煉石補天處，石破天驚逗秋雨」。

還有王昌齡的古箏、張先的胡琴、李白的玉笛……哪是樂器動情，分明是人心易動。不知有多少人看劇的時候，會被感動到潸然淚下呢？寫到此，我已經迫不及待想看到《古樂風華錄》了。

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