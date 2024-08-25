待播奇幻陸劇推薦2024：迪麗熱巴《梟起青壤》、檀健次《濾鏡》…

【陸劇推薦2024／迪麗熱巴／檀健次】若問哪一種題材是集合了創新、前衛、大膽等特點，都市奇幻陸劇應該算是標準答案。但如果按照平台等級來劃分，都市奇幻劇碼前還處於「清粥小菜」的初級階段。



雖然整體還不能與懸疑劇、古偶劇的高熱度、高拉新度、高長尾效應相媲美，也與《三體》這樣的硬科幻劇在內容上差異較大，但近年都市奇幻領域仍然閃現出一些精品，在市場上激起層層浪花。

【圖輯】點圖放大看「待播奇幻陸劇盤點2024」懶人包👇👇👇

+ 38

這其中，既有現實手法與無限流混搭的《開端》、《天才基本法》，也有走炫酷動作或靈異志怪路線的《異人之下》、《司藤》；有以愛情元素為主打的《一閃一閃亮星星》、《變成你的那一天》、《我的巴比倫戀人》，也有中二少年感十足的《飛馳人生熱愛篇》、《時光代理人》。



從類型來看，都市奇幻劇可以融合的元素種類豐富，姿態靈活；現實、懸疑、愛情、喜劇、動作、勵志應有盡有。主角設定上，都市奇幻劇通常以年輕人為主角，呈現和寄託的也多是年輕人的價值觀，以及他們關於親情、友情、愛情的暢想。

從市場站位來看，除極少數如《異人之下》擁有強大的IP勢能和粉絲基礎外，都市奇幻劇更多是以黑馬姿態出現，如當年大爆的《開端》、《司藤》，開播之前都曾被低估過。

【相關圖輯】陸劇推薦｜10部必睇內地懸疑古裝劇：長安十二時辰、大宋少年志…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

近期，由迪麗熱巴、陳星旭主演的都市奇幻劇《梟起青壤》發佈片花，這也意味著，尾魚IP又要重現江湖了。



上一部根據尾魚小說改編的劇集還是倪妮、白宇主演的《西出玉門》。尾魚女主通常十八般武藝精通，生命力頑強，能生存於各種極端條件下，身具異能、顏值又高，有「性轉版張起靈」的稱號。

除了《梟起青壤》外，目前，各家都有已煞科、籌備中的都市奇幻劇待播。

【相關圖輯】豆瓣10大燒腦劇 林保怡《嘆息橋》許光漢《想見你》都輸畀一神劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 40

《濾鏡》

導演：陳躍進

主演：檀健次、李蘭迪、高瀚宇、王弘毅

播出平台：騰訊視頻

劇集狀態：已煞科



《濾鏡》劇情簡介：

高科技產品「濾鏡手鐲」讓平凡的蘇橙橙（李蘭迪 飾）擁有了改變容貌的能力，她可以變成大美女「蘇渺（羅秋韻 飾）」、變成女博士「方謹（蒲萄 飾）」、變成撕漫男「全勝唐（王弘毅 飾）」，讓自己鹹魚翻身的同時，還能幫助弱小、伸張正義。與蘇橙橙心意相通的唐奇（檀健次 飾）將與她一起面對濾鏡手鐲帶來的挑戰。

《濾鏡》賣點：

繼古裝劇《長相思》之後，騰訊視頻+星蓮影視+桐華編劇這個組合，又攜手打造了都市科幻愛情喜劇《濾鏡》，再加上「相柳」檀健次主演，誘惑力十足。這次的「爽文」路數不是「一女多男」的愛情暢想，李蘭迪飾演的蘇橙橙作為「普女」代表，體驗了三重「爽文人生」，實現了自己的英雄夢。

【相關圖輯】8部豆瓣高分懸疑陸劇推薦：漫長的季節、白夜追凶、摩天大樓…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 43

《濾鏡》在劇情設定上類似於今年B站的高分劇《時光代理人》，都是主角借由物體進行靈魂互換，成為都市傳奇，前者是通過「濾鏡手鐲」改變容貌，後者則是進入照片附身被拍攝者，從而幫助人們完成未盡的願望或填補遺憾。

《啞舍》

導演：趙啟辰

演員：高偉光、梁靖康、張淼怡、毛曉慧

播出平台：騰訊視頻

劇集狀態：已煞科



《啞舍》劇情簡介：

該劇改編自玄色的小說《啞舍》，講述了來自未來的古董店老闆畢之（高偉光 飾）和活在現代的寵物醫生蘇北陸（梁靖康 飾）組成合作夥伴，一起踏上尋回古董的時光之旅的故事。

《啞舍》賣點：

該劇由《贅婿》、《卿卿日常》的製片人劉聞洋監製，導演趙啟辰同樣也執導過這兩部大熱劇。從預告片來看，《啞舍》的主打賣點是雙男主、古今穿越的設定，不同單元有不同的時代背景，古代、現代、民國時期都有涉及。

【相關圖輯】陸劇推薦｜10部「平行時空穿越」偶像劇：循環初戀、超時空戀人…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

劇中主角本著「不能打擾古人的生活，不能改變他人命運」的宗旨，需要完全融入於各個單元的劇情之中，創意性十足。

《我的媽媽是校花》

導演：吳昱翰、李炳強

主演：鄧恩熙、蔣龍、劉琳、劉些寧、土豆

播出平台：騰訊視頻

劇集狀態：已煞科



《我的媽媽是校花》劇情簡介：

該劇講述大學生孔小燦（蔣龍 飾）得知媽媽孔桂芳（劉琳 飾）身患絕症後，毅然決然與外星人做交易，通過「生命能量」互換，讓45歲的母親重拾20歲孔桂芳（鄧恩熙 飾）的青春容顏，開啟嶄新人生旅程的故事。

《我的媽媽是校花》賣點：

這部由開心麻花製作的《我的媽媽是校花》改編自同名漫畫。導演吳昱翰曾執導過開心麻花的電影《李茶的姑媽》，也主演過《半個喜劇》。對喜劇的把握是開心麻花主創的強項。

【相關圖輯】6部2024年高熱度陸劇推薦：我們的翻譯官、亦舞之城、在暴雪時分…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

主演陣容則是彙聚了一眾強喜劇功底的演員，蔣龍、劉琳，以及來客串的土豆，都在近年的劇綜中有過亮眼表現。

《梟起青壤》

導演：田裡、何坦

主演：迪麗熱巴、陳星旭、張儷、張亦馳

播出平台：騰訊視頻

劇集狀態：已煞科



《梟起青壤》劇情簡介：

講述了隱秘的民間異能組織「南山獵人」中瘋刀聶九羅（迪麗熱巴 飾）與陽光正直，忍辱負重多年的炎拓（陳星旭 飾），不打不相識，經歷幾次過命合作後，逐漸產生信任和好感，共同對抗地梟，守護愛與和平的故事。

《梟起青壤》賣點：

《司藤》過後，尾魚IP一度被市場看好，被認為是近幾年繼馬伯庸、紫金陳之外最具價值的小說作者。但其改編運卻遠不及前兩者，此前《怨氣撞鈴》、《玉昭令》都不算成功，《西出玉門》也有些「雷聲大雨點小」，唯獨《司藤》播出時掀起收視熱潮，並打造出「司藤美學」。

【相關圖輯】2024年8部台劇推薦 柯震東王柏傑《乩身》撼梁詠琪《聰明鎮》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

看預告片，這部《梟起青壤》同樣有尾魚典型的懸疑氛圍、奇異想像和極具魅力的「大女主」。迪麗熱巴飾演的「瘋刀」聶九羅，與《司藤》中的司藤、《西出玉門》中的葉流西同樣具有美豔颯爽、高武力、高智慧的特點。「聶九羅」無疑是該劇最大賣點。

執導過《河神》的田裡也是位元十分重視劇集畫面質感的導演，相信《梟起青壤》在視覺層面定能令觀眾「一飽眼福」。

《我在頂峰等你》

導演：蔡聰

主演：孫珍妮、陳靖可

劇集狀態：已煞科

播出平台：優酷



《我在頂峰等你》劇情簡介：

該劇講述了顧雪茭（孫珍妮 飾）懷揣著上一世的遺憾，意外重生回到高三那年，為了彌補人生遺憾，決心化戀愛腦為事業腦，借力高知學霸藺之華（陳靖可 飾）爆改人生，並成就了一段雙向奔赴、互為變數的甜美愛情故事。

《我在頂峰等你》賣點：

這部劇定位為青春奇幻勵志爽劇。與《一閃一閃亮星星》的林北星和張萬森不同，顧雪茭「重生」不為追尋昔日愛戀，而是妥妥的奮發上進，逆襲學霸，拯救那個曾經陷入戀愛腦的自己。

不管最終目的如何，這類「重生文」的統一思想是與觀眾一起逃離麻木不如意的現實世界，回到純真熾熱的學生時代。

《縱然》

導演：李少飛

主演：梁潔、郭俊辰、姜冠南、薛昊婧

播出平台：芒果TV

劇集狀態：已煞科



《縱然》劇情簡介：

根據夜女三更小說《縱然愛你有時差》改編，講述了深情寡言的任戰（郭俊辰 飾）和古靈精怪的鄔秀（梁潔 飾）的一段錯位跨時空戀旅，兩人在命運交錯中依靠愛的力量相互救贖的故事。

賣點：《縱然》是由貳零壹陸影視製作的都市奇幻言情劇，導演李少飛此前執導過《少年派》系列，擅長將喜劇、青春元素融入於闔家歡都市劇中。

該劇主演除了梁潔之外，郭俊辰、姜冠南也都參與過《少年派》的拍攝。此前梁潔主演過男女主身體互換的《變成你的那一天》。要在奇幻與現實中尋求平衡點，是這類劇集的難點。

《秘密世界》

製作方：酷鯨影視

導演：陳小明、章攀

劇集狀態：已備案

播出平台：愛奇藝



《秘密世界》劇情簡介：

婚期臨近的沐佳人惶恐不安，此時她收到一個新角色邀約。劇本中的女主即將死亡，但她不肯放棄生命，與小說管理者林風爭取了一個月的時間。在最後一個月裡，沐佳人跟隨劇中女主的視角，積極彌補遺憾，感受到了親情的美好，還意外獲得了珍貴的友情。

《秘密世界》賣點：

《一閃一閃亮星星》的製作方酷鯨影視與導演陳小明、章攀啟動了新項目《秘密世界》。這又是一部設定天馬行空的都市奇幻劇。只不過，從劇情簡介來看，愛情不再是此類題材的永恆命題，親情、友情、與自我和解也佔據了很大比重。

其他

近日，網劇版《異人之下》第二季《異人之下：碧遊村篇》顯示更名為《異人之下之決戰！碧遊村》。該劇第一季豆瓣8.1分，是目前都市奇幻劇中體量和影響力最大、口碑最高的一部。第二部仍由許宏宇執導，演員能否全員回歸還要畫上一個問號。

而根據尾魚的另一部作品《七根凶簡》改編的劇集《七根心簡》於去年7月份開鏡，由宋威龍、劉浩存主演。目前官方微博只有一張概念海報，還未正式官宣陣容。至於何時能與觀眾見面，可能還要再等等。

整體看來，都市奇幻劇屬於近些年茁壯成長的新類型。除了個別以冒險、動作為主題、需大量後期特效來渲染的S級大劇，多以中小體量為主；奇幻的切入點基本圍繞著靈魂互換、穿越時空、重生這幾種形式來做文章。

在內容層面，都市奇幻劇最大的賣點也是難點。

它既根植於現實世界之中，又要與真實的周遭、瑣碎的生活保持距離，要飛揚卻不能懸浮；可以向外輻射整個社會，反映社會現象（《開端》、《時光代理人》），也能向內觀，治癒心靈，彌補遺憾（《一閃一閃亮星星》）。

而隨著解壓劇、返鄉劇的興起，都市奇幻劇也在拓展疆域，除愛情外，親情、職場、喜劇都是不錯的疊加元素。

相對於傳統電視劇受眾，熟悉二次元的年輕觀眾對於都市奇幻劇更容易有好感。精緻跳脫的包裝與天馬行空的想像力引人入勝，如果再加點懸疑燒腦和時代共情，就更能夠讓人沉浸到都市奇幻劇帶來的奇妙世界。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】