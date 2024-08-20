柳舟記劇評｜陸劇版史密夫決戰史密妻　擺脫甜虐跑出古偶劇新血路

【柳舟記劇情／劇評】古偶劇是中國國產劇中的剛需劇種，這決定了其爆款孵化器與翻車重災區的兩極化境地。主創但凡懶一點兒，只縫合些既有套路，很容易被核心受眾看穿並嫌棄，想突出重圍，必須拿出點兒新東西。



最近正在騰訊視頻獨播的《柳舟記》，就很有些獨到的可品之處。

該劇男主角崔行舟（張晚意 飾）的真實身份是淮陽王，但他為了利用失憶的柳眠棠（王楚然 飾）釣出仰山匪首，假扮成了她的夫君崔九。觀眾從第一集就在擔心淮陽王的這件崔九馬甲要掉。然而，到了第十六集，即便經歷了十數次的風雨飄搖，這件馬甲還是穿得穩穩當當。

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於是，我悟到了！《柳舟記》是在玩一種新型的古偶劇。主人公們所處的靈泉鎮就是一個大型的「西虹市」。崔行舟團隊的「戲癮」和「即興演技」，比之《抓娃娃》裡的土豪馬成鋼一家有過之而無不及。



《柳舟記》的主創們在穩固了厚實的古偶地基之後，搭建的是一座打破常規、精雕細刻的樓閣。這在非甜即虐、套路已被用遍的古偶劇賽道裡，非常亮眼。

一場荒誕的「烏托邦」騙局

本劇不僅男主角有雙重身份，女主角同樣是雙重身份。雖然還沒有完全揭曉柳眠棠失憶前是怎樣一個人，但從目前拾回的記憶碎片，和所展示出的身手和才能可以窺見，她之前在仰山絕不是一個匪首妾室那麼簡單。

男女主都有雙重身份，很容易讓人聯想到影史經典《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）。然而，本劇在錯位戲劇核之上，構建故事、塑造人物、深化情感、探討主題的手法皆與之不同，完全走出了一條新路。

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崔行舟全程都是主動偽裝，而柳眠棠則是處處被動。作為設局之人，崔行舟為柳眠棠打造了一個「柳門的世界」。柳眠棠就像人生被重啟一般，在失憶後立刻接受了溫柔賢妻的設定。



由於有婚約在身，所以一開始崔行舟保持著與柳眠棠相敬如賓。可是隨著日子一天天過去，兩人的生活越來越有煙火氣，小吵小鬧、打翻醋壇等夫妻日常也多了起來。隔壁張家郎君把牆根挖壞了，「崔眠夫婦」瞬間合體，同仇敵愾，一致對外，真是徹底入戲了。

隨著山寨頭目子瑜（常華森 飾）被招安，崔行舟設局的必要性沒有了。可是他早已沉浸其中，難以割捨。因為崔行舟為柳眠棠設下的這場「騙局」，已成為了他的「烏托邦」。

在這個荒誕的「烏托邦」裡，崔行舟和柳眠棠就像是在玩撞拐的兩個小孩，付出了自己最純淨、最本真的心。

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崔行舟顯然是不擅長偽裝的人，柳眠棠也經常會因為機緣而拾回記憶片段。兩個人都相當於單腿站立，都在維持著一種平衡。他們只要一有接觸，就總會有一方失去平衡。觀眾看的，就是搖搖欲墜，就是誰先「翻車」。



這種碰撞很容易激發化學反應。日常化的臺詞也會因為資訊差的存在，而讓觀眾體會到層次豐富的甜與爽。

兩人碰撞程度的遞增，更能持續吊住觀眾的胃口，因為每一次碰撞都有可能是最後一次。可是劇情總能絕處逢生，穩住「烏托邦」，並通過眉眼傳情，把甜度一級級不斷推高。

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一段拿得出手的情感交鋒

雖然從形式上看，崔行舟和柳眠棠屬於「先婚後愛」，在古偶劇裡並不罕見，但是這段情感交鋒，並非膚淺的爽感造夢，而是蘊含著對愛情本質的一步步梳理。共同經歷的諸多考驗，不斷地加深著他們對愛情和婚姻的理解。兩人拿得出手的情感交鋒讓故事在清爽甜蜜之餘，多了一些動人的味道。



崔行舟是世襲罔替的淮陽王。他的言行準則，對愛情和婚姻的態度，都是和他的身份背景息息相關的。有婚約在身且抱負遠大的他，不會像凡夫俗子那般垂涎柳眠棠的美貌。他只想利用好這枚棋子，建功立業。

因此，崔行舟對柳眠棠的愛，跳脫出了理想化的「自我攻略」，而是更貼近現實、更符合愛情生髮的底層邏輯，即「相識-相知-相愛-相守」這麼一套四個環節缺一不可的流程。

兩人的相識是充滿戲劇性的，但相知卻是細密地融入到生活之中的。從崔行舟教柳眠棠寫字開始，兩人一點點地發現對方的才能與品行，並心生欣賞。尤其是柳眠棠在張羅瓷器店時所展現出的幹練、聰慧，遠遠超出了崔行舟對這個女人的預判。

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因此，即使加入商會會給崔行舟添麻煩，他對柳眠棠的評價，也會因為看到了其兼顧全域的眼界和手段而改變。崔行舟打心底裡對眼前人多了欣賞和認可。



同樣的，柳眠棠對崔行舟的接納，也是一個過程。起初她只是接納了被灌輸的「設定」，後來也曾坦白崔行舟不是自己喜歡的那類男人。

可崔行舟的理解與尊重讓柳眠棠愛意漸生，她的愛真的太拿得出手了。每一次打消懷疑的理由，其實都是她捧著真心去接受了真相。隨著感情漸濃，比起一些細節瑕疵，她更願意相信自己的夫君。

崔行舟和柳眠棠，可以說是旗鼓相當又對彼此拿得出手的健康戀愛關係。他們的相知過程非常具有說服力。經歷過他為她敷藥，她為他撐腰，他對她越發尊重，她對他越發信任。

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兩人在夕陽下的河邊，用棋子打水漂的一場戲，宣告了相知向相愛的過渡。唯美的畫面，治癒感滿溢。相愛階段，兩人有了更深的交流、更堅定的表態，以及對自我的反思。



面對假崔九拿著婚書來鬧事，柳眠棠在眾人面前說出：

比起一張薄紙，我更相信自己的眼睛。

崔行舟也會反省自己為柳眠棠另謀夫婿的行為，說道：

如此只能安了我的心，卻草率了她的一生。

劇情發展到崔行舟領命出征金甲關，兩人的愛情第一次被擺上了明面。經此一役，崔行舟不僅確信了自己對柳眠棠的愛，更確信了自己的生命中，再也不能沒有柳眠棠。「一生一世一雙人」的新篇章，揭幕了。

這種進階式的情感關係，既增加了故事的厚度，又拉近了與現代觀眾的距離, 在情感關係的塑造上打開了古偶劇的新空間。

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《柳舟記》一個會抖包袱的新型古偶劇

在類型多樣、競爭激烈的劇集市場，古偶劇想和懸疑、仙俠、刑偵等劇的強情節打出差異化，通常會重點發力於甜和虐。可是只有這兩種體驗，難以形成持續的吸引力，用得太頻繁也容易引發審美疲勞。



和利用身份偽裝營造了密集笑點的《抓娃娃》異曲同工，《柳舟記》也充分利用角色的多重身份，在甜和虐之間，抖了許多輕鬆搞笑、減壓解暑的喜劇包袱，而且還個個響。

主創的輕巧編排和演員們的靈動表演，將靈泉小鎮變成了螢屏和移動屏上的「西虹市」。每個人都帶有契合人物身份的喜劇點。在一些生活化的場景裡，這些人物喜感的自然流露，為觀眾提供了很多下飯的笑點。

比如崔行舟的嘴硬。無論情感階段發展到了哪裡，崔行舟的嘴硬體質就是改不了。這讓他總在與柳眠棠的過招中落於下風，吃啞巴虧，每每讓人哭笑不得。

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柳眠棠則是來自於她讓人難以招架的追問能力。別看柳眠棠一直保持著美美的氣質，從不搞笑，但她心思敏銳、觀察力強，經常抓住對方的疏忽就開啟一連串的追問，逼得崔行舟及屬下們總要隨機應變。



李媽媽（徐美玲 飾）每次被追問後的即興發揮，都能挖大坑、上大分。以至於她自己都感歎自己「作孽啊」。不少追劇的觀眾，已經開始在給她統計「作孽」次數了。

李媽媽由徐美玲飾演。（《柳舟記》劇照）

張弛飾演的鎮南侯趙泉更是全劇的抖包袱擔當。張弛本就是一名優秀的喜劇演員，在語調、節奏和表情上的拿捏特別精准。他和賀公（趙成順 飾）的那一段把運糧和提親搞混的跨服聊天，一句接一句，句句不同頻，堪稱經典。

同時，本劇還多次出現飲食相關的片段。柳眠棠劇中唯一一次不夠端莊，正是她第一集裡因為趕路太餓而大口吃飯的樣子。柳眠棠做的蟹黃拌飯，更是成為了她和崔行舟之間的一個羈絆物。每當兩人要經歷波浪時，蟹黃拌飯就會登場。



正所謂「飲食男女，人之大欲存焉」，自然、平凡、質樸的生活日常與輕喜劇氛圍，讓本劇從觀感上就非常下飯，非常適配當下觀眾舒緩工作壓力和緊張情緒的需求。

面對古偶劇觀眾越來越挑剔的眼光，《柳舟記》沒有去進行盲目的類型嫁接和經典複刻，而是進一步挖掘了古偶劇的更多可能，以服務受眾的誠意，催生類型創作的新意。「新型」古偶劇的出現，也讓人看到了該賽道的新鮮活力和想像空間。

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