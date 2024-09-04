私藏浪漫｜魏哲鳴為圓星夢棄鐵飯碗！10位陸劇演員出道前做邊行？

陸劇演員魏哲鳴和張佳寧的新劇《私藏浪漫》以閃婚高甜的快節奏引發追劇潮，成為甜寵黑馬劇，收視熱度超越同檔新劇。



然而，有網友發現魏哲鳴在走紅前曾當過公務員，這讓他的背景引起了廣泛關注，接下來就為大家盤點那些出道前有著驚人經歷的陸劇演員，像是許多人都知道的王鶴棣以前曾當過空少，檀健次以前還拿過拉丁舞冠軍呢！趕緊來看看他們在出道前都做過哪些行業、經歷吧～

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出道前「經歷驚人」的陸劇演員1.《私藏浪漫》魏哲鳴

魏哲鳴在進入演藝圈之前，曾考上並擔任北京的公務員，負責廣播電視信號傳輸工作。他早年曾是播音主持專業出身，還參加過男團，但並未走紅。後來，他選擇過上平凡生活，並與大學同學結婚，然而這段婚姻最終以離婚告終。魏哲鳴在當了三年公務員後，決定重返娛樂圈，並於2021年因甜寵劇《賀先生的戀戀不忘》再度走紅，成為備受矚目的演員。

出道前「經歷驚人」的陸劇演員2.《長相思》檀健次

檀健次其實是學舞出身，早年在全國體育舞蹈錦標賽中奪得16歲組拉丁舞冠軍，並獲得不少舞蹈相關獎項。後來，他加入男團，逐漸轉向演藝圈，展現出紮實的台詞和演技功底。在走紅之前，檀健次還嘗試創業，因為熱愛螺螄粉，他開了一間螺螄粉廠並親自擔任廠長。不過，由於土地被徵收，螺螄粉廠被迫關閉。幸運的是，檀健次重返娛樂圈，並在《長相思》中成功塑造了相柳一角。

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出道前「經歷驚人」的陸劇演員3.《顏心記》羅雲熙

羅雲熙的經歷相當特殊，他曾當過芭蕾舞老師。因為父親是舞蹈老師，羅雲熙從五歲便開始跟隨父親學習舞蹈，後來考入上海戲劇學院芭蕾舞專業。除了芭蕾舞，他還曾擔任遊戲的譜面編輯師。因為熱愛音樂節奏遊戲，他進入遊戲公司編曲，創作了二十多首譜面。羅雲熙的譜面因考驗手速而聞名，他也因此在圈內被稱為「d神」。羅雲熙的多才多藝讓他在不同領域都展現出色的能力。

出道前「經歷驚人」的陸劇演員4.《以愛為營》王鶴棣

王鶴棣因《蒼蘭訣》中的「傲嬌大魔頭」形象而走紅，近期在《以愛為營》中與白鹿搭檔演出，展現了霸總與小記者的愛情故事，深受觀眾喜愛。然而，王鶴棣在踏入演藝圈前，就讀於西南航空專修學院，並因出眾的外表成為學校招生廣告的代言人，甚至還身兼空少和軍訓教官。2016年，他獲得四川校園紅人盛典年度總冠軍，正式進入演藝圈。雖然他以外貌見長，但心中一直懷有說唱夢想，並參加了《超次元偶像》節目，最終奪得總冠軍。

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出道前「經歷驚人」的陸劇演員5.《烈焰》任嘉倫

任嘉倫的職業生涯非常豐富，他曾是乒乓球運動員，也在機場擔任過地勤工作。高中畢業後，他原本計劃學習航空服務專業成為空少，但因緣際會下進入青島流亭國際機場實習，並在那裡工作了幾年。任嘉倫後來轉戰演藝圈，雖然起步較晚且非科班出身，但他的演技尤其是「眼神戲」備受讚譽。在多部古裝劇中，他塑造了深刻的角色形象，從《通天狄仁傑》到《周生如故》，每個角色都令人印象深刻。

出道前「經歷驚人」的陸劇演員6.《夢華錄》陳曉

陳曉憑藉《夢華錄》和《雲襄傳》再次走紅，被譽為古裝男神。然而，陳曉不僅演技出眾，還多才多藝。早年他曾是國家二級跳高運動員，在節目《快樂大本營》中展現過跳高實力。他的爸媽原本希望他學醫，但陳曉選擇追求演戲夢想。為了說服父母，他準備了三手：跳高、美術和表演。最終，他以優異成績考入中央戲劇學院，成為演員。陳曉不僅能文能武，還有出色的繪畫能力，真是才華橫溢。

出道前「經歷驚人」的陸劇演員7.《與鳳行》趙麗穎

趙麗穎從出道以來一直以勤奮著稱，她的職業經歷相當多樣化。出生於農村的她，祖輩都是農民，這段經歷造就了她堅韌頑強的性格。雖然沒有進入戲劇學院學習，但她曾因亮麗的外表順利進入空乘專業，卻因家庭經濟條件不得不放棄。成為演員前，趙麗穎當過一年的銷售總監助理，也做過一年餐廳服務生。19歲那年參加《雅虎搜星》比賽，憑藉出色表現獲得分組冠軍，並在馮小剛導演的短片中擔任女主角，正式踏入演藝圈。

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出道前「經歷驚人」的陸劇演員8.《他從火光中走來》黃景瑜

黃景瑜年幼時就離家打拼，曾做過多種工作，讓人印象深刻的包括餐廳服務生和工人。在餐廳工作時，他因偷喝客人剩下的啤酒被扣過薪水。黃景瑜就讀航空專業，但選擇提前北漂，因沒有學歷背景，只能在餐廳當服務員，甚至在最困難時刻連100塊都沒有。他還曾做過燒烤店廚師、電話編輯及工廠學徒等工作。後來因身高187公分被朋友介紹擔任襯衫廣告模特兒，逐漸為事業奠定基礎。2016年，他成功試鏡丁偉導演的BL網劇《上瘾》，正式踏入演藝圈。

出道前「經歷驚人」的陸劇演員9.《我的人間煙火》魏大勳

魏大勳在出道前曾是韓國JYP娛樂公司的練習生，並且是該公司演員部的首位中國人。JYP有意將他培養成為鄭智薰（Rain）的接班人，因此在演戲、唱歌和綜藝方面對他進行了全面訓練。2015年，他主演的校園電影《梔子花開2015》上映，JYP社長朴振榮還親自為他宣傳，顯示出對他的高度重視。然而，由於「限韓令」，魏大勳的發展受到限制，最終回到了中國。值得一提的是，魏大勳曾經體重超過200斤，後來付出了大量努力才成功瘦身，如今成為眾多粉絲心目中的帥氣男神。

出道前「經歷驚人」的陸劇演員10.《一念關山》劉宇寧

劉宇寧出生於遼寧省丹東市，喜愛唱歌但未經專業訓練。出道前，他曾做過多種工作，包括廚師、服飾店販售員和餐廳服務員，並在酒吧駐唱。這些多樣的經歷為他的演藝之路奠定了基礎。除了職業上的挑戰，劉宇寧在個人生活上也經歷了婚姻和離婚。在狗仔曝光其前妻及其小孩照片後，他迅速在社交媒體澄清自己確實結過婚但無小孩，並譴責狗仔的不道德行為。這種坦誠和負責任的態度，讓他贏得了廣大粉絲的尊重和支持。

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