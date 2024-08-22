我們在黑夜中相擁劇情演員懶人包　罕見大尺度陸劇臺詞好鹹濕

【我們在黑夜中相擁／陸劇推薦2024】任運傑、高容方主演的陸劇《我們在黑夜中相擁》，總共24集，8月6日開播，每集15-20分鐘的小短劇，主打強制愛，因為「大尺度」演出而引起討論度，近期被爆出抄襲青峰〈……催眠大師〉造成負面評價。



爆米花小姐特別整理「陸劇《我們在黑夜中相擁》10大劇情演員」！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情線上看1. 言情小說強制愛

講述「温兮」在一次國外畢業採風旅行中，陰錯陽差被帶到高利貸幕後老闆老賈的地下格鬥場，作為格鬥勝利者的戰利品，最終贏得温兮的是神秘的華裔男子「徐哲青」，老賈看中他的身手，要他留下為自己效命，沒想到徐哲青真實身份是一名私人安全顧問，受僱來救温兮，兩人在經歷種種險境攜手逃離後分道揚鑣。三年後，温兮意外與徐哲青重逢，分屬不同陣營的他們相愛相殺！

陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情線上看2. 任運傑

任運傑飾演徐哲青，做過僱傭兵，道上形容他是亡命徒，只要給他錢什麼都敢做，實則隸屬一家私人IB安全顧問公司，温兮的家人雇用他，要温兮的一切行動都聽從他的安排，時時刻刻跟在他身邊，只要活下去的目的能達到，不在乎用任何手段。三年後爬到G.E.法務總監，依然忘不了温兮，心機瘋批又斯文敗類的男主不多見！

陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情線上看3. 高容方

高容方飾演温兮，國外畢業採風，路見不平拔刀相助卻落入陷阱，被徐哲青從老賈和彪哥手中多次救下，一開始非常看不慣他的手段，明明有機會逃走，但還是留下來。為了打折僱傭費用，跟徐哲青一起搭檔出任務。安全回國三年後，因為車禍而失去一部份記憶，假扮姊姊「温好」的身份回到G.E.財務部上班，不想被認出，但又想他靠近！

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陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情線上看4. 劉天楊

劉天楊飾演凌淵，闊少小凌總，G.E.集團繼承人，家族企業涉及石油、化工、貿易等多方領域，集團目前擁有總資產500多億元，老賈要徐哲青做掉他。回國後和徐哲青成為好友，對經營一竅不通的他，想要逃離窒息的家，女朋友在失聯半年後歸來！

陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情線上看5. 張雅夢

張雅夢飾演喬菲，G.E.財務部總監，負責梓桐項目的清算，有人威脅她「只要讓温好在財務部待不下去，她就能得到想要的」，平時暗戳戳地針對温好，是因為兩人同時入職，喬菲為了贏温好整整一年沒有社交，從社牛海王變社恐卷王，被底迪阿任吸引！

陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情線上看6. 劉宇陽

劉宇陽飾演阿任，四處打工兼職，在國外擔任徐哲青助理，幫他處理大小事，不僅會破解密碼，伸手好的他還能保護温好，腹黑年下狼狗，把自己偽裝成獵物接近年上釣系御姐喬菲，直球追愛「姊狗組」上演極限拉扯！

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陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情線上看7. 性張力和侵佔感滿滿

小白花女主執意遠離瘋批男主身邊調查真相，被男主一路吻回房間，親到窒息拉絲慾爆；超慾睡衣掛身抱，小白兔色誘主動送入狼口；吃醋男主黑化上演強制愛，徒手捏蠟燭；雙向奔赴兩人激情難抑，黑夜相擁上演「法式濕吻」，還有一言不合就床咚、單手抱跪、摁頭餵水吻、背後鎖喉抱、浴室濕身共浴等，188厘米的大長腿僱傭兵遇上160厘米甜妹小白花，溢出螢幕的強制愛小說感，性張力和侵佔感滿滿！

陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情線上看8. 虎狼之詞

「睡不著。不如幹點別的」、「我在檢查我的女人有沒有被欺負」、「多掙扎點，給我助助興」、「上了我的車，你覺得我會輕易放你下去」、「你這個姿勢是在暗示我什麼？」、「上來了，想下去沒那麼容易」、「為了這幾天不被打擾，做我想做的事」、「輕點、忍著」，各種虎狼之詞通通有！

陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情線上看9. 相愛相殺的雙向奔赴

温兮和徐哲青完全就是相愛相殺的雙向奔赴，徐哲青對温兮的喜歡堅定不移，「温兮就算你忘記了我們的曾經，我依舊會堅定不移地走向你、守護你，直到你重新想起我的那一天」、「如果有需要，我隨時都在」！

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陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情線上看10. 插曲抄襲爭議

第二集插曲遭質疑抄襲吳青峰全創作個人專輯《馬拉美的星期二》 中的〈......催眠大師〉，不僅旋律的相似度極高，其中一場合唱團更被網友形容「整段照搬」，雖然劇組沒有回應，但目前上架的劇集已經將該插曲刪除，YouTube版則拉掉背景音樂處理！

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