Lisa＠BLACKPINK自立門戶後傳參演HBO《白蓮會》　演出角色成謎

韓國人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa本月8日宣布自立門戶，成立個人公司「LLOUD」，近來又傳出好消息！



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據美媒報導，Lisa將參演美國HBO劇《白蓮會》（The White Lotus）第3季，她將以本名「Lalisa Manobal」出現，但角色仍未知。據悉，《白蓮花大飯店》將於本月開始在泰國蘇梅島、布吉及曼谷進行拍攝；而這也是Lisa首次的演出，此次演出將成為第二個接演HBO劇集的BLACKPINK成員。

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