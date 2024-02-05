Lisa將成小說女主角？法國作家證實：原型是她 消息一出秒登熱搜
撰文：TVBS新聞網
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韓國女子天團BLACKPINK紅遍全球，成員Lisa的追蹤數更在去年底突破1億，相當可觀，近期一名法國作家Julien Dufresne-Lamy，透露自己正在寫一本跟KPOP有關的小說，主角原型就是Lisa。
消息一出立刻引發熱烈討論，瞬間登上熱搜。（點圖放大瀏覽）▼▼▼
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Julien Dufresne-Lamy 昨（3）在官方X上轉發相關貼文，證實自己正在撰寫這本小說，內容正是關於「韓流世界」與「Lisa的旅程」，讓書迷都紛紛直呼「好期待」，這消息也立刻登上微博文娛版，不過Lisa先前登上瘋馬秀表演，引起大批內地網友反彈，如今變成小說主角，更再度引來內地酸民的攻擊。
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這名作家從2012年就開始出版小說，有多部獲獎作品，是多個大型文學獎的常客，有趣的是，他私底下也是Blink（BLACKPINK粉絲名），常常轉發成員的相關新聞或訊息。
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