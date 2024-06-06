墨雨雲間｜四大賣點懶人包　吳謹言選角惹爭議「她做配角」最驚喜

2024陸劇推薦《墨雨雲間》演員有沉寂2年吳謹言終於再次加盟古裝新劇，整齣劇主要描述由吳謹言飾演的女主角如何重生復仇，以及搭配小12歲鮮肉男主角王星越的愛情故事。



吳謹言的選角雖然略帶爭議，但《墨雨雲間》包含陳喬恩在內的十二大美女配角依舊讓人充滿期待，快來看看我們為大家精選出的《墨雨雲間》4大必看賣點！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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2024陸劇《墨雨雲間》演員：吳謹言選角惹議

經過耍大牌和罵人風波，吳謹言相隔27個月終於再度復出拍戲，《墨雨雲間》雖然把她當作賣點但網友似乎不太買單，加上她雖然是女主角但女配角的選角似乎更吸引人，因此有網友在看到第一波釋出的預告後直言：「任何一個女配角的狀態都比吳謹言好！」除此之外，她這次的官配CP搭檔是小她12歲的王星越，也被笑說是老牛吃嫩草，站在弟弟身邊實在太顯老。

2024陸劇《墨雨雲間》小説《嫡嫁千金》改編

該劇改編自作家千山茶客的小說《嫡嫁千金》，講述了一段跨越三世的愛恨情仇：家庭優渥、生活幸福的縣令之女薛狸在遭逢巨變之後失去一切，受救命恩人、中書令之女薑若雨之托，以薑若雨的身份回到京城，並在肅國公蕭蘅等人的幫助下，克服重重艱險，不斷努力對抗不公，最終救出意外入獄的父親，並幫助蕭蘅匡扶正義，守護黎民百姓，最終重獲美好生活的故事。由於當初決定開拍時《墨雨雲間》延用小說名稱《嫡嫁千金》當作劇名，所以有些人可能還沒搞清楚狀況，但如果接下來要找相關資料千萬不要搞錯了，不然可是會沒劇看的喔！

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2024陸劇《墨雨雲間》演員：楊超越珍珠妝容吸睛

一部好劇除了要有好看的劇情和拍攝運鏡，服裝組給不給力也很重要！《墨雨雲間》可說是全員顏值在線，加上超有創意的珍珠妝容，像是照片中楊超越在眉心和臉頰處均點綴上珍珠，呼應她領口和髮飾的設計整體給人一種溫柔婉約的感覺。雖然目前釋出的預告中只有楊超越化上珍珠妝，但據說吳謹言也有類似的造型，相信這次的特殊珍珠妝容一定能讓喜愛古裝扮相的粉絲爭相模仿。

2024陸劇《墨雨雲間》演員：陳喬恩當配角

《墨雨雲間》的另一個驚喜是陳喬恩，在最新預告中陳喬恩總共出現兩幕，一幕是她在屋中怒視吳謹言，另一幕則是她眼眶含淚環顧書房最後用一把火把書房燒了，這兩幕戲劇張力都非常強，雖然預告總秒數不超過10秒，但已經讓人非常期待她這次的演出，更有網友誇陳喬恩的氣場太強完全壓過吳謹言。

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