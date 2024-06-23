墨雨雲間｜吳謹言復仇狠度更勝魏瓔珞？與小12歲男主角充滿CP感

吳謹言主演復仇陸劇《墨雨雲間》，劇中她再次展現帥氣、果斷復仇手段，獲封「掌管復仇爽文的神」，近期她受訪坦言，一開始沒將此劇代入爽劇，直到看完劇本和導演聊天，才發現主角「薛芳菲」雖然面對許多難關，但關關難過關關過，最後都會成為贏家，只是拍攝過程她卻覺得角色遭遇很多磨難，「一點都不爽」。



該劇改編自網路人氣小說《嫡嫁千金》，同為復仇劇，不少網友拿「薛芳菲」與《延禧攻略》中的「魏瓔珞」比較，吳謹言則認為「薛芳菲」是魏瓔珞加強版、升級版，「多虧演過魏瓔珞，還好有過戰鬥經驗，要不然薛芳菲真的很難耶！很佩服她怎麼這麼會拿捏人心！」

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戲裡，吳謹言遭渣夫設局活埋，死裡逃生後成為代替救命恩人身分，成為中書令之女，並王星越飾演的肅國公「蕭蘅」並肩作戰度過難關。提到2人的合作，彼此雖相差12歲，但互動間仍充滿CP感，吳謹言笑說：

我們是同公司，我沒有想過會跟弟弟搭戲，因為我們（年紀）差太多了，命運終究讓我們相遇了。合作後發現他上一秒還是小孩哥，一開機就秒變成『肅國公』，小小年紀真的很厲害。

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而在一次採訪中，吳謹言先問王星越：

除了肅國公和蕭蘅外，你最想聽我怎麼稱呼你？

只見王星越思考幾秒後，脫口而出「老公。」語畢兩人臉紅互看笑場，王星越再補了一句：「對耶，這無非就是親密稱呼了嘛。」

該片段也引出不少網友留言：

「嗑到了！12歲算什麼！我可以！」、

「點開之前沒想過是這麼直白的稱呼。」、

「其實吳謹言跟王星越很有CP感耶！」



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