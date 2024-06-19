墨雨雲間｜陳喬恩演技獲好評 網民嘆「季淑然下線」本人急回應
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
陳喬恩在新陸劇《墨雨雲間》中飾演女主角「薛芳菲」（吳謹言 飾演）的後母「季淑然」，惡女演技大獲好評。
而在最新一集中她惡行被薛芳菲揭發而崩潰大哭的演技更被讚真的好，甚至網友表示都把自己代入到角色中了，甚至以為她將要下線了，還覺得很遺憾。
【圖輯】點圖放大看陳喬恩《墨雨雲間》曬演技及更多IG靚相👇👇👇
+22
而戲中「季淑然」害相國千金姜梨背上莫須有之罪含冤而死，陳喬恩也在被揭發橋段播出後發文「淑然啊~妳有十年的時間可以改變去就梨兒...妳可以選擇，可什麼都沒有做、咎由自取啊淑然。」並回憶當時拍攝狀況，坦言：
拍完整個虛脫癱倒，哭到回去都不用卸妝了、完全裂掉~眼睛好痛好過癮好自虐好爽
【相關圖輯】《慶餘年2》結局播完粉絲鬧「劇荒」盤點10部古裝權謀陸劇推薦（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+25
一番有感而發讓外界以為她的戲份恐到此結束，竟有「季淑然下線」關鍵詞登上熱搜，陳喬恩直呼「誤會了」，轉發觀眾遺憾她下線的的貼文回應：
淑然還沒下線啦，後面還有啊
【相關圖輯】墨雨雲間｜四大賣點懶人包 吳謹言選角惹爭議「她做配角」最驚喜（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
慶餘年第二季收視超勁「卻藏一隱憂」即睇上月陸劇網播量排行榜玫瑰的故事｜劉亦菲主演的6部陸劇推薦：去有風的地方、神鵰俠侶…《慶餘年2》結局播完粉絲鬧「劇荒」盤點10部古裝權謀陸劇推薦狐妖小紅娘月紅篇｜魏哲鳴憑來國三少爆紅 男神6部必睇陸劇推薦慶餘年第二季、步步驚心、琅琊榜… 10部小說翻拍最成功陸劇推薦惜花芷結局｜獲封2024最好睇古裝陸劇 盤點好評如潮的5個原因
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】