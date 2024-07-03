性感小野馬IG曬浴室自拍照　火辣身材一覽無遺　一日內吸45萬心心

南韓女星泫雅因擁有傲人身材與甜美外貌，且經常在舞台上展現性感舞技，故又有「性感小野馬」之封號。值得一提的是，泫雅1號再度於Instagram曬出浴室自拍照，火辣身材在鏡子前一覽無遺，短短一天不到就吸引超過45萬人按讚朝聖。



泫雅日前在個人IG曬出一系列的浴室自拍照，只見她身穿一件白底且右胸有紅色心形圖案的比堅尼、用鴨舌帽遮住一半的臉蛋，並站在鏡子前自拍，除了展現出性感又帥氣的一面，傲人上圍更完全被鏡子反射，立刻讓粉絲們的眼睛大吃冰淇淋。

泫雅日前在個人IG曬出一系列的浴室自拍照。（IG@hyunah_aa）

泫雅日前在個人IG曬出一系列的浴室自拍照。（IG@hyunah_aa）

泫雅因擁有傲人身材與甜美外貌，且經常在舞台上展現性感舞技，故又有「性感小野馬」之封號。（IG@hyunah_aa）

泫雅因擁有傲人身材與甜美外貌，且經常在舞台上展現性感舞技，故又有「性感小野馬」之封號。（IG@hyunah_aa）

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貼文曝光不到一天時間，就已經吸引超過45萬人按讚朝聖，不少粉絲更留言表示：

「泫雅絕對是世界上最完美的女性」

「集性感、漂亮、酷於一身的女偶像」

「不論酸民說什麼，泫雅真的很漂亮」



有趣的是，台灣男星派翠克也在留言處寫下「記得穿外套，不要著涼了」，忠實粉絲模式讓不少台灣網友們笑翻。

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林襄日本寫真集封面。 （Facebook@林襄 Mizuki）

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