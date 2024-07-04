反黑英雄第9集劇透｜袁偉豪關曜儁情同兄弟　忍痛喊住親手了結佢

《反黑英雄》第8集劇情回顧。

黃子恆即將有巨額毒品交易，張振朗與鍾志光早早部署好一切，待「收網」之後張振朗就可有望復職當警察。就在行動關鍵時刻，袁偉豪突然出現射殺黃子恆，可惜誤中副車殺死交易人士，打亂了張振朗的部署。正當張振朗打算拘捕無良之際，朱晨麗的下屬卻誤當張振朗是歹徒而開槍，黃子恆趁機—逃去。此時，大廈發生火災，現場發現一具屍體……死者被行刑式處死，陳山聰再次懷疑是袁偉豪所幹。酒吧老闆娘姚子羚與舊同學張振朗偶然碰上，二人離開時卻遇刀手襲擊……袁偉豪與關曜儁帶同煙霧彈勇闖醫院，打算救走黎澤恩。

袁偉豪與關曜儁帶同煙霧彈勇闖醫院，打算救走黎澤恩。(影片截圖)

《反黑英雄》第9集劇透：

袁偉豪與關曜儁帶同煙霧彈勇闖醫院救走黎澤恩，離開時遇上陳山聰，二人互相向對方開槍，怎料關曜儁中槍。袁偉豪立即帶他到「黑市醫生」處救治，可惜黑市醫生指他傷勢太重即使救回也會變成植物人，袁偉豪只好忍痛送他最後一程。

袁偉豪同陳山聰互相向對方開槍，怎料關曜儁中槍。(影片截圖)

黑市醫生指他傷勢太重即使救回也會變成植物人。(影片截圖)

袁偉豪只好忍痛送他最後一程。(影片截圖)

姚子羚的酒吧遭破壞，張振朗想代為報警卻被姚子羚制止。二人在門口遇襲，張振朗叫姚子羚先走，但姚子羚沒聽張振朗說話等他才走，脫困後二人到海邊聊天，張振朗決定帶姚子羚回到自己的家暫避風頭。

姚子羚的酒吧遭破壞，張振朗想代為報警卻被姚子羚制止。(影片截圖)

張振朗決定帶姚子羚回到自己的家暫避風頭。(影片截圖)

傅嘉莉母因墮投資騙局而欠債100萬，想要燒炭自殺，幸被張頴康發現救回一命，但還債的重擔落到張頴康肩上。張頴康決定不問朋友借錢，以免傷及兄弟之間感情。

傅嘉莉母因墮投資騙局而欠債100萬，想要燒炭自殺。(影片截圖)

幸被張頴康發現救回一命。(影片截圖)

曾文心被抓去接客替母還債，無奈向張振朗求救，張振朗衝上賓館帶走曾文心時差點被掃黃撞個正著，於是帶同曾文心挺而走險從另一方法逃走。但張振朗送走曾文心後亦被趕來的陳山聰帶走，曾文心到警署保釋張振朗，張振朗同情曾文心，答應幫顏仟汶還債，只求她能完成學業。

曾文心被抓去接客替母還債，無奈向張振朗求救。(影片截圖)

張振朗衝上賓館帶走曾文心時差點被掃黃撞個正著，於是帶同曾文心挺而走險從另一方法逃走。(影片截圖)

袁偉豪逃到泰國，與黎澤恩往找黃子恆背後的金主金爺（李家鼎飾），並承認是自己殺死黃子恆，袁偉豪希望李家鼎給他一個月時間，讓他回港報仇。

袁偉豪逃到泰國，與黎澤恩往找黃子恆背後的金主金爺（李家鼎飾）。(影片截圖)

袁偉豪逃到泰國，與黎澤恩往找黃子恆背後的金主金爺（李家鼎飾）。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

