啦啦隊女神林襄「點解咁乞女仔憎」惹激辯　粉絲：肥大媽嫉妒日常

有一位女網友在PTT以「為什麼好多女孩討厭林襄」為題提問說，身邊的朋友看到中職味全龍隊啦啦隊「Dragon Beauties」林襄，就說她是「裝可愛、整容、隆胸」。



原PO覺得這樣的酸言酸語加諸於一位女孩子身上，她還能承受並不以為意，真的是蠻堅強的。

點圖放大看看林襄的照片：

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有人看完貼文後，馬上留言回應說，這是「來自Losers的嫉妒眼紅而已，一堆名人都是這樣，莫名被嘲、被罵」。

原PO說她聽到身邊許多朋友對林襄的負評多於正面稱讚，說她是裝可愛、整容和隆胸。「老實說，現在女生誰沒碰過一點醫學美容，我自己臉上也差不多一台C300」。

原PO覺得林襄真的是很堅強外，也很想知道「為什麼那麼多女生討厭她」？

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貼文引起網友熱議，不喜歡林襄的人吐槽說：

「我男的，她於內於外都假，不會喜歡」

「我男的才不喜歡，為什麼要喜歡啊，公關公司這種操作，大家就要喜歡喔」

「女生對女生也有稱讚的啊，我不喜歡林襄，主要是氣質問題」

「很多人說討厭林襄是出於嫉妒，其實真的很可笑，女生對於真正的女神從來都不吝於讚美的。例如：孫仙、IU」

有男網友說：

「李多慧做個比較，就是氣質差異，雖然光看臉李多慧還不算頂美，但整個氣場讓人喜歡很多」

喜歡林襄的網友表示：「不討厭她，覺得她蠻努力工作，但最近太瘦了」

「我是醜的老阿姨，我不會討厭她，除了漂亮以外沒其他感想」

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有粉絲說：

「肥龍大媽嫉妒正妹的日常」

「人紅就會有人討厭啊，我不討厭她，但台灣名人很多都被罵得莫名其妙的，也不只她」

「大家就是愛罵，我覺得林襄明明蠻正的」

「工作配合高，覺得她比很多藝人敬業多了」

更有人覺得啦啦隊這行業生命期短：「反正啦啦隊正妹這個行業替換度很快，她自己當然也知道，又不是要經營一輩子的，明白這點就不會去在意那些酸言酸語，只會想趁自己還有熱度的時候趕快工作撈錢，也不用替她想太多，之後自己投資做生意，也不會有網友還記得要來罵她了。」

根據維基百科敘述，林襄，為台灣網紅、模特兒、啦啦隊、主持人，有台灣第一美女、啦啦隊女神、最香女神、流量密碼、爆乳版黃捷等稱號。前樂天女孩成員，現為Dragon Beauties成員。2023年4月登上日本雜誌週刊現代的封面，並獲得「台灣第一美女」的讚譽。

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