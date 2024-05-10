樂天啦啦隊「前女神團長」變林襄師妹　戰鬥力超強曾完成三項鐵人

撰文：中天新聞網
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曾在樂天桃猿啦啦隊擔任團長的宋城希，近年積極往戲劇節目上前進。

除參與節目《料理之王3》，在眾多頂尖廚師旁展現了廚藝的精湛、也演出《女力報到——愛的故事》等作品，讓人印象深刻。

而她近日加入林襄的經紀公司，成為她的同門師妹。

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熱愛運動的宋城希，2024年挑戰「普悠瑪三項鐵人226」創下14小時24分52.706秒的成績。

勇於挑戰不同領域的她，也期望未來能朝著演員、主持人身分前進、累積更多作品。

語言能力及口條極佳的她，也學習了韓語及精進英文能力。

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宋城希近日宣布加盟林襄的經紀公司「莉奈文創」，2日在IG發文：「今日是個綻放的好日子，張開眼的期待，旺盛的生命力充滿著，迫不及待的準備好放肆迎接，關於我本身的迫不及待與那殷殷期盼的未知。」透露她相當期待加入新公司的生活。

而對於過去在球場上就跟林襄認識，宋城希則表示：「她是一個勇敢認真的女孩，期待能與她一同合作。」如今成為林襄同門師妹的她，也說出了自己對未來的期許：「我一直很想踏上金馬獎、 金鐘獎、台北電影節那樣的影視殿堂。」期盼透過新公司幫助她完成夢想。

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